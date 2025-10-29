AJet'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya
AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirimli biletleri satışa sundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 10:25, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 10:26
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.59'a kadar satışa sunulacak ve sadece AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak indirimli biletler, 17 Kasım 2025-13 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
AJet'in Cumhuriyet Bayramı kampanyası, "Basic" sınıfı biletlerde geçerli olacak.