Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Diyarbakır için 'Yeni Gabar' demek istemiyorum ama oradan daha büyük, oyun değiştirebilecek bir potansiyelden söz ediyoruz. " dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 06:46, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 06:50
Yazdır
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ÜLKE TV'de Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı Strateji programında önemli açıklamalarda bulundu.

"DİYARBAKIR'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da kayaların içine sıkışmış petrolü çıkarmak için özel sondaj teknolojilerinin kullanılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır için 'Yeni Gabar' demek istemiyorum ama oradan daha büyük, oyun değiştirebilecek bir potansiyelden söz ediyoruz. Silvan'ın kuzeyinde dört sahada, 24 sondaj çalışması yapacağız. Dikey ve yatay sondajlarla yaklaşık üç kilometre derinlikteki kayalarda sıkışmış petrolü üretmeyi hedefliyoruz."

65 MİLYON DOLARLIK KEŞİF

Bayraktar, Türkiye'nin enerji üretiminde geldiği noktaya değinerek, bugüne kadar 65 milyon dolarlık bir keşif yapıldığını, ancak asıl hedefin 80 ila 100 milyon varil büyüklüğünde toplu bir keşfi duyurmak olduğunu ifade etti.

Artık Türkiye belli bir ölçeği yakaladı. Bu birikimleri değerlendirerek, 2025'te 6-7 milyar dolar değerinde bir toplu keşif açıklayacağız. Ülkemizin enerji ihtiyacı artıyor ve biz artık yeni bir fazdayız, ankonvansiyonel üretim fazı.

"DÜNYANIN EN İYİSİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Bayraktar, bu çalışmalarda dünyanın en iyi teknolojisine sahip uluslararası bir şirketle iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Ayrıca Türk mühendislerin de bu alanda eğitim aldığını ve yerli uzmanlık kapasitesinin artırıldığını belirterek, "Kaya petrolüyle ilgili geçmişte iki teşebbüsümüz oldu. Şimdi farklı bir yöntemle, en ileri teknolojiyle ilerliyoruz. Türk mühendislerimizi eğitim için yurt dışına gönderiyoruz. Eğer bu potansiyel doğrulanırsa, Türkiye'nin enerji üretiminde yeni bir dönem başlayacak." ifadelerine yer verdi.

TRAKYA İÇİN DE BENZER YÖNTEM

Bakan Bayraktar ayrıca, Trakya'da doğal gaz için benzer bir yöntem uygulanacağını da söyledi.

Bu çalışmaların hem enerji arz güvenliğini artıracağını hem de Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacağını söyleyerek, "Türkiye, karada ve denizdeki tüm sahalarında üretimini maksimum seviyeye çıkaracak. Hedefimiz, kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber