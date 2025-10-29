4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu

59 BİN LİRA HESAP ÇIKARDILAR



Almanya'dan İstanbul'a Fenerbahçe-Stuttgart maçını izlemek için gelen turistlere Galata'da bir restoranda 59 bin lira hesap çıkarıldı.

Dört turist, bir taksi şoförünün yönlendirmesiyle Galata'daki bir restorana balık yemeye gitti. Restoran turistlere 59 bin lira hesap çıkardı.

RESTORANDA DENETİM YAPILDI



Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı'na çok sayıda ihbar yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoranda denetim yaptı. Denetim sırasında ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği miktarı karşılaştırılarak tutanak tuttu.

MENÜDEKİ FİYATLAR FARKLI



Restoranda yaklaşık 30 ürünün menüdeki ücreti ile alınan ücretin farklı olduğu, tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından restoran ile ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.

NE KADAR CEZA KESİLDİĞİ BELLİ OLDU



Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, tepkilerin odağındaki restorana kesilen cezayı açıkladı. Kaplan, ilgili restorana 139 bin 304 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

"Bununla birlikte, tespit edilen fiyat farklılıkları ve uygulamalar, Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na iletilmiştir." diyen Kaplan, olayda hanutçuluk tespitinin de olduğunu bunun da ilgili kurumlara bildirildiğini kaydetti.