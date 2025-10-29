Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış bekleniyor.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 10:38, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 10:38
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor.
Benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı.
Resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağı ise yarın belli olacak.
Güncel benzin fiyatları
İSTANBUL (AVRUPA)
52.34 TL/LT
İSTANBUL (ANADOLU)
52.18 TL/LT
ANKARA
53.17 TL/LT
İZMİR
53.52 TL/LT