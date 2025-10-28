Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Antalya 15 dakikada kışı yaşadı, Konyaaltı Sahili beyaza büründü

Antalya'da aniden bastıran yağmur, dolu ve fırtına kent sakinlerine adeta kabusu yaşattı. Yağan dolu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili beyaza bürüdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 22:47, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 23:23
Antalya'da gün boyu parçalı bulutlu seyreden hava, akşam saatlerinde yerini fırtına, sağanak yağmur ve doluya bıraktı. Şiddetli rüzgar ve yağış hayatı adeta felç etti. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Bazı yollar göle dönerken araçlar su içerisinde ilerlemekte zorlandı. Rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar kökünden devrilirken, pazarcı esnafı da yağmur ve fırtınadan olumsuz etkilendi. Rüzgar nedeniyle pazar yerinde bulunan şemsiyeler uçarken, bazı tezgahlar devrildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 20 araç, 58 personel, ASAT 18 araç, 86 personel, Park ve Bahçeler Dairesi 27 araç ve 95 personel ile çalışmalara destek verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 10 araç ve 70 kişilik personel, Fen İşleri Daire Başkanlığı 6 araç ve 14 kişilik ekip ile sahada görev yaptı.

Konyaaltı Sahili beyaza büründü

Cep telefonlarına yansıyan görüntüler şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini gözler önüne sererken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ağaç devrilmesi, su basması ve çatı uçması anonslarına yetişmekte zorlandı. Bazı vatandaşlar yağış nedeniyle tıkanan yağmur suyu giderlerini ellerine aldıkları fırçalarla temizleyerek yolda biriken suyun akmasını sağladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağan dolu nedeniyle beyaza büründü. Sahili kar yağmış gibi bembeyaz gören vatandaşlar hayrete düşerken, o anları ise cep telefonu ile kaydetti.

