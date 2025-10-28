Hacettepe Üniversitesi'ndeki kavgada gözaltına alınan 23 kişi serbest
Başkentteki bir üniversitede kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 kişi serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 20:23, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 20:22
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Olay
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında dün akşam saatlerinde çıkan kavgada 2 öğrenci yaralanmış, olay yerine gelen polis ekiplerince 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.