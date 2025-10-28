Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!

Hükümet, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babaların izin haklarında kapsamlı değişiklik için düğmeye bastı.

Dünya Gazetesi'nden Şeyda Karaca'nın haberine göre; bu kapsamda, kadın çalışanların doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olan toplam 16 haftalık ücretli izninin 4 hafta daha uzatılması planlanıyor. Babalar için 5 gün olan doğum sonrası izin süresinin ise 10 güne çıkartılması düşünülüyor.

Çalışan anneler için doğum izni 32. haftadan itibaren başlıyor.

Emzirme ödeneği ve süt izni



Öte yandan annelere doğum izninin yanı sıra emzirme ödeneği ve süt izni de veriliyor. Emzirme ödeneğini hem doğum yapan sigortalı anne hem de eşi doğum yapan sigortalı baba alabiliyor.

Doğum izni bitip çalışmaya tekrar başlayan annelere, bebek 1 yaşına gelene kadar günde 1.5 saat de süt izni hakkı veriliyor. Hem kamuda hem de özelde süt izni, ilk 6 ayda günde 3 saat sonrasında ise 1.5 saat olarak uygulanıyor.

Türkiye'de doğurganlık oranı alarm veriyor

Türkiye'de doğurganlık oranı 2.1 ile kritik seviyenin altında seyrederken, kadınların iş gücüne katılım oranı da OECD ortalamasının oldukça gerisinde. Hükümet ise birbirini besleyen bu eğilim için doğum ve ebeveyn izinlerini güçlendirererek daha adil ve paylaşımcı aile politikalarını hayata geçirmeyi hedefliyor.