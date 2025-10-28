Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hakemlerin bahis oynadıklarına ilişkin soruşturmanın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığı işbirliğiyle devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma Dört Kurum Koordinasyonunda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Hukuk Müşavirliği'nce bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin bugün PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verecektir" denildi.