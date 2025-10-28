Türk Futbolunda Bahis Depremi: 152 Hakem Soruşturma Altında

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu derinden sarsan bir açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı bulunduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını belirtti. Bu gelişme üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. TFF, hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu ve yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yürütüyor.

Açıklamalara göre, üst klasman hakemlerden 7'si, üst klasman yardımcı hakemlerden 15'i, klasman hakemlerden 36'sı ve klasman yardımcı hakemlerden 94'ü bahis oynadı. Bazı hakemlerin tek seferlik bahis oynadığı, bir hakemin ise tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı tespit edildi. Ayrıca, kulüp başkanı, teknik adam ve futbolcuların da bahis oynadığı ortaya çıktı.

Bahis Soruşturmasında Son Durum

TFF, nisan ayında başlattığı çalışma kapsamında Spor Toto ve savcılıktan bilgi talep etti. Bahis hesapları olup olmadığı, kaç defa oynandığı ve kazanç miktarları araştırılıyor. Spor Toto'dan gelen bilgilerle futbol ailesindeki kişilerin bahis hesapları ve kazançları TFF'ye iletiliyor. İçlerinde 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı da bulunuyor.

FIFA ve UEFA ile Paylaşılan Süreç

Hacıosmanoğlu, çalışmaların FIFA ve UEFA ile paylaşıldığını belirterek, "Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesi de üstüne düşeni yapıp içindekileri kontrol etsin. Aksi durumda çalışmalarımızı devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız!" dedi. Mesaj çok açık: "İçinizdekileri temizleyin ve bize verin. Yoksa operasyon hazır!"

Bakanlar Acil Toplandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bahis oynayan hakemler gündemiyle acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Cevap Bekleyen Sorular

Tespit edilen hakemler kim? Nasıl bir yaptırım uygulanacak?

Nasıl bir yaptırım uygulanacak? Bu hakemlerin geçmişte görev aldığı karşılaşmalarla ilgili nasıl bir süreç işletilecek?

Eğer bahis olayları organize bir şebekenin işi ise diğer sacayakları kimlerdir?

Eğer organize bir yapı var ise geçmiş yıllara ait bazı sonuçlar şaibeli hale gelecek. Bununla ilgili bir yaptırım uygulanacak mı?

Şike İddiaları ve Disiplin Süreci

Futbol Disiplin Talimatına göre; talimat kapsamındaki kişilerin doğrudan veya dolaylı bahis oynaması yasak. Aksine hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor. Hakem kendi maçına oynadıysa, müsabaka sonucunu etkileme sınıfına girecek ve bu durumda şike söz konusu olacak.

TFF'nin Yol Haritası

Bahis skandalıyla ilgili TFF'nin izleyeceği yol haritası belli oldu:

İlk etapta bahse karışan hakemler PFDK'ya sevk edilecek.

Geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak.

14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek.

sisteme dahil edilecek. Yeni yıldan itibaren başarılı olan yeni yüzler düdük çalacak.

Kamuoyuna Açıklama Yapılacak

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, "TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF'nin resmi internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak" dedi. Ayrıca, TFF'nin tüm birimlerinde detaylı araştırmaların devam ettiğini belirtti.



