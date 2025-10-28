Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152' sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği." açıklaması üzerine başlatılan soruşturma genişliyor.

Sadece hakemler değil, yakınları, futbolcular ve yöneticiler de araştırılacağı, çok sayıda futbolcunun da listede olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 6 ay önce bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Başsavcılık son 5 yıllık kayıtların inceleneceğini duyurdu.

İLK ADIMI ATTIRAN OLAY

Bahis iddiaları, 2 yıl önce tek bir pozisyonun bile olmadığı, 2. ligde oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçından sonra gündeme gelmişti. Futbolcuların yanı sıra yöneticiler de idari ceza aldı. İlk adım bu olaydan sonra atıldı.

Her dört hakemden birinin bahis oynadığının anlaşılmasıyla soruşturma derinleşti. Başsavcılık hakemlerin gözaltına alındığı iddiasını yalanladı.

7 HAKEM SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETTİ

Bahisçi 7 hakem ve 15 yardımcısının Süper Lig ve 1. Lig'de maç yönettiği ortaya çıktı. 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde maçta bahis oynadığı anlaşıldı. Bir hakemin tek başına 18 binden fazla bahis oynadığı tespit edildi.

YÜZLERCE FUTBOLCUYA İNCELEME

Soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmayacak. Hakemlerin akrabaları, yakınları ve futbol yöneticileri de bağlantıları inceleniyor. Yüzlerce futbolcunun da inceleme kapsamına alındığı, toplam sayının 3 bin 700'e ulaşabileceği belirtiliyor.

330 BİN LİRA PARA CEZASI, 3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS

Şimdi hem TFF, hem de Başsavcılık soruşturma yürütüyor. Yasadışı bahis oynayanlara 330 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Oynatan ve yer sağlayanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezası var. Para transferine aracılık edenlere için ise 3 ile 5 yıl cezası isteniyor.

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.