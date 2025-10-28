17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "152 hakemin aktif bahis oynadığı" açıklaması üzerine başlatılan soruşturma giderek derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, sadece hakemlerle sınırlı kalmayıp, hakemlerin yakınları, futbol yöneticileri ve yüzlerce futbolcuyu da kapsayacak şekilde genişledi. Toplam incelenecek kişi sayısının 3 bin 700'e ulaşabileceği belirtiliyor. Soruşturmada, Süper Lig'de maç yöneten 7 hakemin bahisçi olduğu ve bir hakemin tek başına 18 binden fazla bahis oynadığı tespit edildi.

28 Ekim 2025 17:50
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152' sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği." açıklaması üzerine başlatılan soruşturma genişliyor.

Sadece hakemler değil, yakınları, futbolcular ve yöneticiler de araştırılacağı, çok sayıda futbolcunun da listede olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 6 ay önce bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Başsavcılık son 5 yıllık kayıtların inceleneceğini duyurdu.

İLK ADIMI ATTIRAN OLAY

Bahis iddiaları, 2 yıl önce tek bir pozisyonun bile olmadığı, 2. ligde oynanan Sincan Belediyesi Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçından sonra gündeme gelmişti. Futbolcuların yanı sıra yöneticiler de idari ceza aldı. İlk adım bu olaydan sonra atıldı.

Her dört hakemden birinin bahis oynadığının anlaşılmasıyla soruşturma derinleşti. Başsavcılık hakemlerin gözaltına alındığı iddiasını yalanladı.

7 HAKEM SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETTİ

Bahisçi 7 hakem ve 15 yardımcısının Süper Lig ve 1. Lig'de maç yönettiği ortaya çıktı. 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde maçta bahis oynadığı anlaşıldı. Bir hakemin tek başına 18 binden fazla bahis oynadığı tespit edildi.

YÜZLERCE FUTBOLCUYA İNCELEME

Soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmayacak. Hakemlerin akrabaları, yakınları ve futbol yöneticileri de bağlantıları inceleniyor. Yüzlerce futbolcunun da inceleme kapsamına alındığı, toplam sayının 3 bin 700'e ulaşabileceği belirtiliyor.

330 BİN LİRA PARA CEZASI, 3 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS

Şimdi hem TFF, hem de Başsavcılık soruşturma yürütüyor. Yasadışı bahis oynayanlara 330 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Oynatan ve yer sağlayanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezası var. Para transferine aracılık edenlere için ise 3 ile 5 yıl cezası isteniyor.

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.

