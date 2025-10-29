Aidat 27 bin lira olunca site sakinleri isyan etti

Elazığ'da Çaydaçıra Mahalle'sindeki Yurten-9 konutlarında bina sakinleri aidat fiyatlarından dolayı isyan etti.

İddiaya göre, site içerisinde bulunan havuzda sızıntı olması, son katların ve otopark alanının su almasından kaynaklı site yönetimi 30 milyon lira karşılığında epoksi ve peyzaj çalışması yapacağını belirterek aidatı 27 bin lira yaptı. Bunun üzerine bina sakinleri site önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Site yönetiminden faturaların ve defterlerin ibrazını talep etmelerine rağmen şeffaflık ilkesine uyulmayıp belgelerin tebliğ edilmediğini savunan site sakini, "Epoksi kaplama ve peyzaj adı altında 30 milyon liralık harcamayı 4 kişinin imzası ile yapan yönetim, sitenin çoğunluğunun görüşüne başvurmamıştır. Kat Malikleri Kanunu'na göre yüksek meblağlı harcamaların sitenin asli vaziyetinde olmayan büyük meblağların sitenin dörtte üçünün onayıyla yapılması gerektiğini söylememize rağmen bizi dikkate almamıştır. Aylık 27 bin lira gibi fahiş fiyatları bizlere dayatarak ödemediğimiz taktirde icra yoluyla bizleri tehdit etmiştir. Avukatlar aracılığıyla bizlere ulaşarak, ödeme yapmazsak faiz ve avukat ücretiyle tehdit etmiştir." ifadelerini kullandı.