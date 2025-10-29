Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Türkiye'de 21 yıldır gerçek çiğ köfte satılması yasak

Ülkemizde en sevilen yiyecekler arasında yer alan çiğ köfte, adında da geçtiği gibi normal şartlar altında gerçekten çiğ et kullanılarak hazırlanmakta. Ancak 2004 yılında İzmir'de yaşanan vahim olay, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye'de satılan çiğ köftelerde et kullanımını yasaklamasına neden oldu.

Haber Giriş : 29 Ekim 2025 07:15, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 07:17
Türkiye'de en sevilen yiyecekler arasında yer alan çiğ köfte, son 21 yıldır yalnızca bulgur ve patates kullanılarak satışa sunulmakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiğ köftelerde et kullanılması yasaklanırken, bu yasağın arkasında 2004 yılında İzmir'de patlak veren bir sağlık skandalı yatmakta.

ÇİĞ KÖFTE'DE ET KULLANILMASI NEDEN YASAK?

2004 yılının şubat ayında İzmir'de 542 kişi, içeriğinde at ve domuz eti kullanıldığı tespit edilen çiğ köfteyi yiyerek "trişinozis" hastalığına yakalandı.

Tek seferdeki en yüksek vaka sayısı ile tıp literatürüne giren bu olay, Türkiye'de adeta infiale neden oldu. Söz konusu olay hakkında ayrıntıları paylaşan Prof. Dr. Edoardo Pozio, trişinozisin hastalığının enfekte olmuş, domuz, at, yaban domuzu ve diğer av hayvanlarının etlerinin çiğ olarak tüketilmesinden bulaştığını açıkalrken, söz konusu gelişmelerin ardından dönemin Tarım ve Orman Bakanlığı acil olarak harekete geçti.

- ÇİĞKÖFTE YALNIZCA BULGUR VE PATATESTEN YAPILABİLİR

Bugünlerde birçok kişi ev ortamında dana ve kuzu eti kullanarak gerçek çiğ köfte yapımını sürdürse de, mevzuat gereği çiğ köfte satışı yapan işletmeler ve restoranlar, et kullanarak hazırladıkları çiğ köfteyi müşterilerine sunamamakta.

Söz konusu işletmelerde kullanılacak çiğ köfte için bulgur ve patates bazlı olma şartı koşulurken, yasakların ardından Türkiye'de görülen trişinozis vakalarında da sert bir düşüş yaşandı.

542 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ, MAHKEMEDE SAVUNMA YAPTI

Öte yandan hem Türk basınında geniş yankı uyandıran hem de içeriği nedeniyle tıp dünyasının yakından takip ettiği olayda 542 kişinin trişinozis hastalığına yakalanmasına neden olan ... Usta Doyum Evi'nin sahibi N. E., mahkemede verdiği ifadesinde yaşanan olaylar nedeniyle vicdan azabı çektiğini belirtmiş ancak söz konusu çiğ köfteleri eşine de yedirdiğini belirterek, kullandığı etin dana eti olduğunu sandığını söylemişti.

