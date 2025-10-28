Bahisten ilk cezalar Nazillispor ve Ankaraspor'a çıkmıştı

Yaz döneminde 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevkedilen iki takımın toplam 26 o dönemki futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya ceza çıktı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da aynı maçta bahis oynadığı için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK, müsabaka ile ilgili Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56'ncı maddesi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemi nedeniyle yapılan sevkler hakkında ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine, ilgililerin FDT'nin 56'ncı maddesi kapsamında konulan idari tedbirlerinin kaldırılarak incelemenin devamına karar verdi. Kulüplerle ilgili karar soruşturmanın ardından verilecek.

3 AYDAN, 1 YILA CEZA VAR

Sosyal medyada hakemlerle ilgili soruşturmanın fitilini Ankaraspor-Nazillispor maçının yaktığı iddia ediliyor. Futbol ailesi üyelerinin futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasını yasaklayan FDT'nın 57'nci maddeye uymayanlara 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası çıkabiliyor. FDT'nın 56'ncı maddesi ise müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilediğine hükmedilen kişilere sürekli hak mahrumiyeti, ihlalleri yapan kulüp yöneticileri ise kulüplere alt lige düşürülme cezası veriyor.

ŞUT ATILMAYAN ŞİKE TARTIŞMALI MAÇ

Ankaraspor ve Nazillispor arasında 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma o dönem tartışma yaratmıştı. Kendisi için sezonun son maçına çıkan Nazillispor'a ligde kalmak, Ankaraspor'a da Play-Off'u garantilemek için 1'er puan yeterken, karşılaşmada 90 dakika boyunca hiç şut atılmaması gündem olmuştu. Nazilli o puanla ligde kalırken, sezon sonunda rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor şike yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.