Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Eski tip ehliyetler için son gün Cuma

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre Cuma günü sona erecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 10:01, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 10:01
Yazdır
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 886 bin 619 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.

"Süre uzatılmayacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Kasım itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. 31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 lira 60 kuruşluk ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Ekimde 166 bin 338 başvuru yapıldı

Nüfus müdürlüklerinde ağustosta 96 bin 134, eylülde 57 bin 858 ve ekimde ise 166 bin 338 eski tip sürücü belgesi değiştirme başvurusu yapıldı.

Ayrıca nüfus müdürlüklerince son 1 haftada 65 bin 356 eski tip sürücü belgesi yenileme başvurusu alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber