Grand Kartal Otel yangını davasında sanıkların beyanları alındı

Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Son 3 gün: Eski ehliyetler iptal edilecek!
Son 3 gün: Eski ehliyetler iptal edilecek!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Grand Kartal Otel yangını davasında sanıkların beyanları alındı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşmasının 2'nci günü esasa ilişkin 18 sanığın beyanlarının alınmasıyla tamamlandı. Duruşma 30 Ekim perşembe gününe ertelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 18:28, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 18:29
Yazdır
Grand Kartal Otel yangını davasında sanıkların beyanları alındı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumu devam ediyor. Duruşmanın bu evresinde esasa ilişkin sanıkların beyanları alındı. 3'ncü duruşmanın 2'nci gününde 18 sanık esas hakkındaki beyanını verdi.

"Ben yangında insanlara yardım etmeye çalıştım"

Kartal Otel'de teknik personel olarak çalışan tutuksuz sanık Bayram Ütkü, "Ben Grand Kartal değil Kartal Otel personeliyim, yangının başlamasından büyümesine benim bir ihmalim yoktur. Ben yangında insanlara yardım etmeye çalıştım. Beraatimi istiyorum" dedi.

"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"

Gazelle Otel çalışanı olduğunu dile getiren tutuklu sanık Hüseyin Özer, yanan otel de herhangi bir yetkisi olmadığını söyleyerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, adli kontrol kararı ile tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Grand Kartal Otel ile alakam yoktur"

Grand Kartal A.Ş.'de teknik personel şefi olarak çalışan tutuklu sanık Tahsin Pekcan, "Avukatım davadan el çektirildi. Onun yerine yeni avukat atandı. Yeni avukatımla kutsal savunma hakkımı yapmam mümkün değildir. Grand Kartal Otel ile alakam yoktur. Ben Gazelle Otel'de çalışıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Baş katil o"

Grand Kartal Otel'in resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin, önceki savunmalarını tekrar etti. Çetin'in avukatının savunma yaptığı esnada salondaki mağdur aileler, "Baş katil o, korkak seni, Allah belanızı versin" dedi.

"Bir gün bile sigortam yoktu"

İş Güvenliği Uzmanı tutuksuz yargılanan Kübra Demir, "Grand Kartal Otel'de bir gün bile sigortam yoktu. Beraatimi talep ediyorum" dedi. İş Güvenliği Uzmanı tutuksuz sanık Ece Kayacan, yangın faciasında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve hatalı şekilde Grand Kartal Otel'e atamasının yapıldığını sonrasında ise atamasının geri çekildiğini savunarak otelde hiç çalışmadığını söyledi.

"Sen kes sesini"

Tutuksuz sanık Kayacan'ın avukatının savunma yaptığı esnada duruşma salonunda ortam gerildi. Kayacan'ın avukatı, savunma verdiği esnada kendisine müştekilerden gelen tepkiler sonrasında duruşmanın hukuka uygun olmadığını dile getirdi. Bunun üzerine yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, Ece Kayacan'ın avukatına "Kes sesini" dedi. Kayacan'ın avukatı ise karşılık vererek "Sen kes sesini" dedi. Mağdur ailelerde Kayacan'ın avukatına tepki gösterdi.

Mutfak personeli tutuksuz sanık Enver Öztürk, mutfak personeli tutuksuz sanık Faysal Yaver ve mutfak personeli tutuksuz sanık Reşat Bölük savunmalarını tekrar ederek beraatlerini talep etti.

"Otelden belki de sağ olarak kurtulan son kişiler bizlerdik"

Muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun, "Bir önceki savunmalarımı tekrar ederim. Oda arkadaşımın uyandırmasıyla uyandım. 10. kattan itfaiye bizi merdivenle kurtardı. Otelden belki de sağ olarak kurtulan son kişiler bizlerdik. Herhangi bir ihmalimin kusurumun olmadığı açıktır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mehmet Salun'un avukatının savunmasının ardından acılı aileler, Mehmet Salun'un WhatsApp grup konuşmalarına ithafen, "Üç maymun Mehmet" diyerek tepki gösterdi. Salun'un ardından muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer de daha önce hiçbir denetime katılmadığını ifade ederek bir önceki savunmasını tekrar etti.

Tutuklu sanık İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, "Grand Kartal A.Ş.'nin hiçbir bürokratik evrağında şahsımın imzası bulunmamaktadır. Otele ait hiçbir evrak şahsıma temas etmemiştir. 9 aydır hapis yatıyorum. Suçsuz olduğuma inanıyorum" dedi.

Duruşma 30 Ekim perşembe gününe ertelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber