Minibüs yol kenarında bulunan beton bloğuna çarptı: 2 ölü
Balıkesir'de minibüsün yol kenarında bulunan beton bloğuna çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2025 18:48, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 19:44
Kaza, İstanbul-İzmir otoyolu İzmir istikameti Karakol mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönünden İzmir yönüne gitmekte olan D.Ş. yönetimindeki 35 CAL 190 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bloka çarptı. Kazada minibüste bulunan İ.A. ve T.F. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü D.Ş. ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı halde çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.