AFAD'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin 507 personel ve 250 araç ile depremden etkilenen yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Haber Giriş : 28 Ekim 2025 19:38, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 19:42
AFAD'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, dün saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale'de de hissedildiği hatırlatıldı.

Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın (TASİP) devreye alındığı belirtilen açıklamada, depremin ilk saatlerinde Sındırgı'ya giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Sındırgı Kaymakamı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yerlikaya'nın, depremden etkilenen mahalleleri ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, "İlçe merkezinde enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu, devam eden yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdi, yönelttikleri soruları yanıtladı, taleplerini dinledi, devletimizin tüm imkanları, kurum ve kuruluşları ile sahada, milletimizin yanında, hizmetinde olduğunu belirtti." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, AFAD Başkanlığından Başkan Pehlivan'ın, beraberinde AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Nehar Poçan ve ilgili daire başkanları ile birlikte gece saatlerinde depremin yaşandığı Sındırgı'ya intikal ettiği, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını koordine ettiği belirtildi.

- "Hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir"

Afet bölgesinde kamu kurumu ve kuruluşlardan toplam 1551 personel ile 506 aracın görev yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 507 personel ve 250 araç ile depremden etkilenen yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Deprem nedeniyle 3'ü önceki depremde ağır hasar almış olan toplam 4 yapı yıkılmıştır. Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebepler nedeniyle yaralanan 26 vatandaşımızın hastanelerdeki tedavileri tamamlanmış ve tamamı taburcu edilmiştir."

Açıklamada, cami, spor salonu ve okulların dün gece itibarıyla barınma için vatandaşların kullanımına açıldığı, 82 kişinin misafir edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığımız tarafından toplam 19 bin 432 battaniye ve ilk etapta 100 adet yaşam konteyneri Sındırgı'ya ulaştırılmıştır. Beslenme faaliyetleri kapsamında Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından kumanya, çorba, soğuk/sıcak içecek ve su dağıtımı yapılmaktadır. Balıkesir ilinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliğine 25 milyon lira Afet Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile aziz milletimizin yanındadır."

