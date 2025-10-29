Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Son 3 gün: Eski ehliyetler iptal edilecek!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
29 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

29 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

29 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kutlamaları Kabul Töreni"ne ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/11.00/12.30/19.00)

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resmi Töreni'ne, Tuzla Belediyesi "Tuzla Yaşam Aydınlı" ile İBB Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenlerine ve 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/İstanbul/14.30/17.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi İlk Etap Açılış Töreni'ne katılacak.

(Hatay/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ABD Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna, 14 müsabakayla devam edilecek. ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı, Kahta 02-Kasımpaşa, Muşspor-Menemen FK, Beykoz Anadolu-Yalmova FK 77, Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947, Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon, Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor, Silifke Belediyespor-Amet Sportif Faaliyetler, Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor, Arca Çorum FK-Kütahya Futbol, Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor, Manisa FK-Muğlaspor ve Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçları oynanacak.

(Isparta/12.00/Adıyaman/13.00/Muş/İstanbul/13.30/15.30/Ankara/Kayseri/Bursa/Mersin /13.30/ Bursa/15.00Çorum/Ordu/15.30/Manisa/18.00/Antalya/20.30)

2- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ve son ayağı 2025 Cumhuriyet Kupası kapsamında İstanbul Boğazı Fişekhane Etabı yarışı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında; B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, Fransa'nın Cosea takımını ağırlayacak, Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşılaşacak ve A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise İspanya'nın Baxi Menresa takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Londra/22.30/Menresa/22.45)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında; G Grubu'nda Mersinspor, Yunanistan'ın Karditsa Iaponiki ekibini konuk edecek.

(Mersin/20.00)

5- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu üçüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM CSU Raiffeisen Oradea ekibini ağırlayacak.

(İzmir/19.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini konuk edecek, B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ise İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Schio/22.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nin ikinci haftası, Fenerbahçe Medicana-Spor Toto karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00)

8- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda karşılaşacak.

(Lefkoşa/21.00)

