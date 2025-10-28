Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Türkiye'nin 14. hava kampüsü Sivas'ta açılıyor
Türkiye'nin 14. hava kampüsü Sivas'ta açılıyor
Devlet Bahçeli: Terörün son bulması bahar havası getirecek
Devlet Bahçeli: Terörün son bulması bahar havası getirecek
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok

Adalet Bakanlığı, Erzurum Yedinci Noterliği için talipli arıyor. Bakanlık 5 defa ilana çıksa da 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon lira olduğu tahmin edilen birinci sınıf Erzurum Yedinci Noterliği'ne talipli bulamıyor.

Haber Giriş : 28 Ekim 2025 15:37, Son Güncelleme : 28 Ekim 2025 15:39
Yazdır
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok

Noter olarak atanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekirken Bakanlık bazı kolaylıklar sağladı. Adalet Bakanlığı, Erzurum'a noter bulamıyor. Erzurum Yedinci Noterliği için açılan beşinci ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı.

NTV'nin haberine göre; bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon lira olduğu tahmin edilen birinci sınıf Erzurum Yedinci Noterliği'ne beşinci defa yapılan ilana rağmen atama gerçekleşmedi.

İki defa yapılan ilana rağmen, atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanacak.

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığa iletilmesi kaydıyla atama işlemler değerlendirilecek.

ERZURUM YEDİNCİ NOTERİ NEREYE AÇILACAK

Erzurum Yedinci Noterliğinin, Adnan Menderes Caddesinin Cahar Dudayev Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, E 80 Karayolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla E 80 Karayolunun Cahar Dudayev Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cahar Dudayev

Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan ada içinde, adayı çevreleyen caddelerin üzerinde ve bu caddelerin 100 metre derinliklerinde açılabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber