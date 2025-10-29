Tırın çarptığı otomobildeki Sümeyye hemşire hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı otomobilin sürücüsü hemşire Sümeyye Solmaz hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 16:38, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 16:34
Kaza, dün gece saatlerinde Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden tır ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü hemşire Sümeyye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.