Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X, T10X 4More, T10F modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası devam ediyor.

Avantajlı sıfır faizli Togg kredisi kampanyasının bu ay sonunda bitmesi bekleniyor.

KAMPANYANIN AVANTAJLARI NELER?

Sıfır faizli olmasından dolayı 12 ay vadede enflasyon nedeniyle paranın zaman değerinden ötürü değer kaybı yaşamasından dolayı faizsiz kredi kullanmak avantaj ortaya çıkarıyor.

T10F V2 VE 4 MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE?

Togg T10F V2 versiyonunda 700 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1 milyon lira kredi 48 ay vadede yüzde 2,68 faiz oranıyla aylık ödemesi 43 bin 185 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz oranıyla aylık 74 bin 256 lira ödemeyle, T10F 4More için 700 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,69 oranında faizle 73 bin 895 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,80 oranında faizle aylık ödeme 68 bin 525 lira ödeme yaparak T10F V2 ve T10F 4More'u satın alabiliyor.

T10X V2 VE 4MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE?

Togg T10X V2 versiyonunda 700 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1 milyon lira kredi 48 ay vadede yüzde 2,68 faiz oranıyla aylık ödemesi 43 bin 185 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz oranıyla aylık 74 bin 256 lira ödemeyle, T10X 4More için 700 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,69 oranında faizle 73 bin 895 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,80 oranında faizle aylık ödeme 68 bin 525 lira ödeme yaparak T10X V2 ve T10X 4More'u satın alabiliyor.

TOGG FİYATLARI NE KADAR?

Togg T10 X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor.

T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor.

613 BİN LİRASI OLANA SIFIR TOGG

613 bin lira peşinatı olan kurumsal kullanıcılar, 663 bin lira peşinatı olan bireysel kullanıcılar Togg satın alabiliyor. Kalan kısım kredilendirilerek 48 aya varan vadeyle ödeniyor.