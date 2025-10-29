Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
TDK, Cumhuriyet Bayramı'nı sözcüklerle kutluyor
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: CİMER'e soru yağmuru!
Türkiye otomobil üretiminin yarısından fazlası o ilden
TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X, T10X 4More, T10F modellerinde uyguladığı sıfır faizli kredi kampanyasının bu ay sonunda bitmesi bekleniyor. Kampanya kapsamında, hem T10X hem de T10F V2 versiyonlarında 700 bin lira kredi 12 ay vadede %0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira ödemeyle alınabiliyor. Kalan kısmın 48 aya varan vadeyle ödendiği bu sistemde, 663 bin lira peşinatı olan bireysel kullanıcılar sıfır Togg sahibi olabiliyor. Kurumsal kullanıcılar ise 48 ay vadede 1 milyon 750 bin liraya kadar kredi kullanabiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2025 16:30, Son Güncelleme : 29 Ekim 2025 16:31
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X, T10X 4More, T10F modellerinde sıfır faizli kredi kampanyası devam ediyor.

Avantajlı sıfır faizli Togg kredisi kampanyasının bu ay sonunda bitmesi bekleniyor.

KAMPANYANIN AVANTAJLARI NELER?

Sıfır faizli olmasından dolayı 12 ay vadede enflasyon nedeniyle paranın zaman değerinden ötürü değer kaybı yaşamasından dolayı faizsiz kredi kullanmak avantaj ortaya çıkarıyor.

T10F V2 VE 4 MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE?

Togg T10F V2 versiyonunda 700 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1 milyon lira kredi 48 ay vadede yüzde 2,68 faiz oranıyla aylık ödemesi 43 bin 185 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz oranıyla aylık 74 bin 256 lira ödemeyle, T10F 4More için 700 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,69 oranında faizle 73 bin 895 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,80 oranında faizle aylık ödeme 68 bin 525 lira ödeme yaparak T10F V2 ve T10F 4More'u satın alabiliyor.

T10X V2 VE 4MORE KAMPANYASINDA ORANLAR NE?

Togg T10X V2 versiyonunda 700 bin lira kredi 12 ay vadede yüzde 0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1 milyon lira kredi 48 ay vadede yüzde 2,68 faiz oranıyla aylık ödemesi 43 bin 185 lira ödemeyle, 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,73 faiz oranıyla aylık 74 bin 256 lira ödemeyle, T10X 4More için 700 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle aylık 58 bin 334 lira ödemeyle, 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,69 oranında faizle 73 bin 895 lira ödemeyle alınabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,80 oranında faizle aylık ödeme 68 bin 525 lira ödeme yaparak T10X V2 ve T10X 4More'u satın alabiliyor.

TOGG FİYATLARI NE KADAR?

Togg T10 X, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 liradan satılıyor.

T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin lira, V2 4More 3 milyon 133 bin 641 liradan satışa sunuluyor.

613 BİN LİRASI OLANA SIFIR TOGG

613 bin lira peşinatı olan kurumsal kullanıcılar, 663 bin lira peşinatı olan bireysel kullanıcılar Togg satın alabiliyor. Kalan kısım kredilendirilerek 48 aya varan vadeyle ödeniyor.

