Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
İzmir ve Bodrum'da planlı su kesintileri olacak
e-YDS başvuruları başladı
Öğretmenlikte formasyon tarihe karıştı
Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu
586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezası
Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti

Bankalar, ATM işlemlerindeki para yatırma ve çekme limitlerinde bir kez daha güncellemeye gitti. ATM'lerde para yatırma limiti 185 bin TL'ye, çekme limiti ise konuma göre 50 bin TL'ye yükseldi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 23:10, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 23:07
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti

Bankalar, ATM işlemlerindeki para yatırma ve çekme limitlerinde bir kez daha güncellemeye gitti.

Artık kart ve QR kodla günlük 185 bin TL'ye kadar para yatırmak mümkün hale gelirken, çekim limitleri de ATM'lerin konumuna göre değişiklik göstermek üzere 50 bin TL'ye kadar yükseltildi.

Yenişafak'ın haberine göre; Uzun süredir ATM'lerde sadece 200 TL'lik banknotların kabul edilmesi ve uygulanan düşük işlem limitleri, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyordu. Bu durum, özellikle yüksek tutarda para yatırma ve çekme işlemlerinde sorun yaratıyordu.

GÜNLÜK 185 BİN LİRALIK LİMİT

Bu sıkıntıya çözüm getiren bankalar önemli bir adım attı. Yeni düzenleme ile birlikte kart ve QR kod kullanılarak ATM'lerden günlük 185 bin TL'ye kadar para yatırma imkanı sunulmaya başlandı. Böylece müşteriler, büyük meblağları daha hızlı ve kolay şekilde bankamatik aracılığıyla yatırabilecek.

LOKASYON BAZLI ATM AYRIMI BAŞLADI

ATM'lerde uygulanan çekim limitleri ise ATM'nin bulunduğu konuma göre farklılık gösterecek şekilde güncellendi. AVM, cadde ya da metro gibi halka açık yerlerde yer alan bağımsız ATM'lerde günlük para çekme limiti 10 bin ile 15 bin TL arasında olurken, şube içi ATM'lerde bu limitler 35 bin ila 50 bin TL'ye kadar yükseldi. Bankalar, bu ayrımla işlemlerde lokasyon bazlı bir esneklik sağlamayı hedefliyor.


