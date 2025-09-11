Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
Ana sayfaHaberler Eğitim

Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

2025-2026 eğitim yılında yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri ve kapsamı duyuruldu. Hangi derslerde, hangi tarihlerde sınav yapılacak? İşte yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 11:20, Son Güncelleme : 11 Eylül 2025 11:22
Yazdır
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu

Öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla başlatılan "ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması", bu yıl da kapsamlı biçimde sürdürülecek.

Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri de belli oldu.

İlk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.
2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.
2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Bu sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.

Bu uygulama ile öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından izleyebilecek; ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber