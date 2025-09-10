İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki

İBB Meclisi Eylül Ayı 1'inci Olağan Toplantısı, Saraçhane'deki İBB binasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan mecliste 148 gündem maddesi görüşüldü. Gündem dışı konuşmalarla başlayan toplantıda, meclis grup başkanları ve üyelerinin konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi.

Mecliste gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edilmesi görüşüldü. Gündemin 6'ncı maddesinde yer alan İstanbul'da metro, otobüs,minibüs, metrobüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yapılacak zamlar ile farklı kalemlerdeki zamları içeren '2025 Yılı Revize Ücret Tarifesi' maddesi, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na gönderildi.

'TARİHTE İLK KEZ BİR ANA MUHALEFET PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI BİNASINI 10 BİN POLİSLE ABLUKA ALTINA ALINDI'

toplantının gündem dışı konuşmalar kısmında kürsüye gelen İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, "Bugün Eylül ayı meclisimizin ilk oturumunu yapıyoruz. Biz ilk kez Pazartesi günü değil Çarşamba günü meclisin ilk oturumunu yapıyoruz. Peki biz neden 6 yıl sonra, 7'nci yılda Çarşamba günü meclisi açtık? Çünkü tarihte ilk kez bir ana muhalefet partisinin il başkanlığı binası 10 bin polisle abluka altına alınmıştır. Partinin üyeleri kendi evlerine gelmesinler diye, girenler çıkamasın diye, neymiş genel başkanımız Cumhuriyet Halk Partilileri İstanbul il binasına davet etmiş. Bu, sokağa davetmiş. Sayın Vali, bunu böyle anlamış. Cumhuriyet Halk Partilileri kendi evlerine, il binalarına davet etmek ne zaman sokağa davet etmek oldu?" dedi.

'BİZDE HAKSIZLIĞA UĞRADIK AMA KİMSEYİ SOKAĞA ÇAĞIRMADIK'

Meclis Toplantısında konuşan Ak Parti Grup başkanvekili Faruk Gökkuş ise konuşmasında 28 Şubat sürecinden bahsetti. Gökkuş konuşmasında, "Biz de mahkeme kararlarını çok sert eleştirdik. Saygı duymadık mahkeme kararlarına. Çünkü taraflı ve ideojik yargı vardı. Evet, saygı duymadık ama kararlara uyduk. Hiç kimseyi ne il binamıza, ne genel merkezimizin önüne, 'Gelin polisle savaşın, direnin' diye çağırmadık. Sokağa kimseyi çağırmadık. Sadece, 'Biz millete inanıyoruz. Millet ne derse o olur. Milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımıyoruz' dedik ve tanımadık da. Biz o engelleri, 28 Şubatçı veya ondan önceki yargı sultasını millet iradesiyle aştık. Ama hiç kimseyi polisimizle, askerimizle karşı karşıya getirmedik. Hiç kimseyi sokağa çağırmadık" dedi.

'SİZ BU ZAMLA KİMİ SÜBVANSE EDECEKSİNİZ?'

Meclis toplantısının sona ermesinin ardından toplu taşımaya yapılacak zam ile ilgili açıklama yapan Ak Parti Grup başkanvekili Faruk Gökkuş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yeni bir zam teklifiyle meclise gelmiştir. Biz, İBB AK Parti Grubu olarak, bu teklifle ilgili kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğduğunu düşünüyoruz. Öncelikle şunu net olarak ifade edelim. Bu zam teklifi, hiçbir matematiksel veriye, hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır. İstanbul'da uzun yıllardır uygulanan yöntem açıktır. Toplu ulaşım ücretleri, 3 parametreye göre belirlenir, Asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Son olarak Ocak 2025'te, UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış, mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur. Ulaşım, yerel yönetimlerin en asli görevlerinden biridir. Belediyelerin sorumluluğu vatandaşına konforlu, güvenli, erişilebilir ve en uygun şartlarda toplu taşıma hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin sürdürülebilmesi için de belediyelerin yapması gereken şey bellidir. Toplu taşımayı öz kaynaklarıyla sübvanse etmek. AK Parti döneminde bu hep böyle olmuştur. Maliyetler vatandaşa yüklenmemiş, belediyenin imkanlarıyla karşılanmıştır. Bugün yapılmak istenen zam ise, halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür. Buradan açıkça soruyoruz, siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz? İETT'yi mi, esnafımızı mı, yoksa yıllardır belediyeden milyarlarca liralık ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi? İBB yönetimine çağrımız nettir. İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin. Yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin. Biz, AK Parti Grubu olarak, İstanbul halkının yanındayız. Vatandaşımızın hakkını, alın terini, cebindeki son kuruşuna kadar korumaya devam edeceğiz" dedi.