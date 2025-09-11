Türkiye'de ilk: Kamu bankasından faizsiz ev ve araba alma imkanı
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 birimde yeni atamalar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamalarını açıkladı. Buna göre, teşkilatta 10 birimde görev değişikliği yapıldı.

Yerlikaya'nın duyurusuna göre;

  • Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili,

  • Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı,

  • Ümit Mutlu, Trafik Başkanı,

  • Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı,

  • Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı,

  • Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı,

  • Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı,

  • Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı,

  • Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı,

  • Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı oldu.

Bakan Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevlerine atanan isimlere de başarı dileklerini iletti.

