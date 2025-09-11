Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM'de 10 birimde yeni atama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 birimde yeni atamalar gerçekleştirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamalarını açıkladı. Buna göre, teşkilatta 10 birimde görev değişikliği yapıldı.
Yerlikaya'nın duyurusuna göre;
Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili,
Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı,
Ümit Mutlu, Trafik Başkanı,
Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı,
Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı,
Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı,
Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı,
Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı,
Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı,
Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı oldu.
Bakan Yerlikaya, bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni görevlerine atanan isimlere de başarı dileklerini iletti.