Türkiye Kamu-Sen'den Sivillere Yönelik Saldırılara Kınama

Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı askeri operasyonlara tepki gösterildi. Açıklamada, özellikle sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, masum insanların hayatını hiçe sayan saldırıların insanlık vicdanında mahküm edildiği ifade edildi.

Kendilerini küresel güç olarak konumlandıran ülkelerin diğer halkların yaşama hakkını yok sayan tutumlarının hiçbir değerle bağdaşmadığı kaydedilen açıklamada, bu yaklaşımın insanlık adına kabul edilemez olduğu dile getirildi.

"Bölgesel barış ve istikrar tehdit altında"

Açıklamada, ABD ve İsrail'in bölgeyi yeniden şekillendirme hedefiyle hareket ettiği savunularak, bu politikaların bölgede istikrarsızlığı artırdığı ve çatışma riskini büyüttüğü ifade edildi. Devletlerin egemenlik haklarını, uluslararası hukuku ve evrensel insan haklarını yok sayan girişimlerin yalnızca bölgesel barışı değil, küresel güvenliği de tehlikeye attığı vurgulandı.

Savaşın kazananının olmayacağı belirtilen metinde, bombalar altında hayatını kaybeden çocukların, yıkılan şehirlerin ve yerinden edilen milyonların bu sürecin en ağır bedelini ödediği kaydedildi.

"Sivillerin hedef alınması savaş suçudur"

Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekilen açıklamada, müzakerelerin sonucunun beklenmeden başlatılan saldırıların insani değerlerle bağdaşmadığı belirtildi. Ayrıca çatışma dışında kalan ülkelere yönelik saldırıların da kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Sivillerin, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin hedef alınmasının açık bir savaş suçu olduğuna işaret edilen açıklamada, güçlü olanın değil hukukun üstünlüğünün esas alınması gerektiği vurgulandı.

Diyalog ve diplomasi çağrısı

Türkiye Kamu-Sen, sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulmasını, uluslararası toplumun çifte standartlı tutumdan vazgeçmesini ve sorunların savaş yerine diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini talep etti. İnsan hakları ile uluslararası hukukun herkes için bağlayıcı olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamanın sonunda, Türkiye Kamu-Sen'in savaş ve şiddetin karşısında; barış, adalet ve insan onurunun yanında durmaya devam edeceği ifade edilerek kamuoyuna saygıyla duyuruldu.



