DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Orta Vadeli Program'da (OVP) haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

10 Eylül 2025 19:32
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "OVP'de haftada 4 gün mesai uygulanacak" iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilgili bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere "dört gün mesai" gibi bir düzenlemenin gündemde olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür."

OVP'de yer alan

"İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır"

ifadesinin yanlış yorumlandığına dikkat çekilen açıklamada, bunun dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot projelere işaret ettiği belirtildi.

DMM, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini, yanıltıcı bilgi ve değerlendirmelerin dikkate alınmaması konusunda uyardı.

