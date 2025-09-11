Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek

TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada iki toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantılarda, sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek. Komisyona davet edilen temsilciler, sürece ilişkin görüşlerini aktaracaklar.

Komisyona Davet Edilen Sendikalar ve Temsilciler

Türk-İş

Hak-İş

DİSK

Memur-Sen

Türkiye Kamu-Sen

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

KESK

İş Dünyası Temsilcilerinin Katılımı

TÜSİAD

MÜSİAD

TOBB

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

TESK

TİSK

"Komisyon İmralı'ya Gitsin" Önerisi

Komisyonda, MHP'nin "İmralı'ya heyet gitsin" önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin İmralı'ya gitmesini önermişti.



