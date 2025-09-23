Pelin Akil'le Evliliği Bitti, Anıl Altan Fena Patladı!
Pelin Akil ve Anıl Altan, evlilikleri boyunca sosyal medyada en çok takip edilen ve beğenilen çiftler arasında yer alıyordu. Bir süredir sallantıda olduğu konuşulan evliliklerinin bittiğini duyuran ikili, sevenlerini bu haberle üzmüştü. Boşanmanın ardından Anıl Altan gece hayatında sarışın bir kadınla beraber yakalandı. O anlar sosyal medyada patladı.
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin 8 yıldır süren bir evliliği vardı. Çift, eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla birçok insanın dikkatini ve beğenisini topluyordu. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı konuşulan Akil ve Altan çifti, boşandıklarını duyurmuştu. Boşanmanın ardından Anıl Altan, gece hayatında sarışın bir kadınla yakalandı. O görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
8 yıllık evlilik son dönemde ise boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Uzun süre birlikte görüntülenmeyen çift en sonunda gerçeği açıklamıştı.
Pelin Akil, görüntülendiği konserde "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda ise çift resmen boşandı.
Anıl Altan ise geçtiğimiz gün bir kadın arkadaşıyla eğlenirken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Anıl Altan'ın kadın arkadaşıyla samimi halleri dikkat çekti.
Ancak görüntülerdeki kişinin Anıl Altan'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Altan ise konuya dair henüz bir açıklamada bulunmadı.