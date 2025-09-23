Pelin Akil'le evliliği bitti, Anıl Altan fena patladı!

Pelin Akil ve Anıl Altan, evlilikleri boyunca sosyal medyada en çok takip edilen ve beğenilen çiftler arasında yer alıyordu. Bir süredir sallantıda olduğu konuşulan evliliklerinin bittiğini duyuran ikili, sevenlerini bu haberle üzmüştü. Boşanmanın ardından Anıl Altan gece hayatında sarışın bir kadınla beraber yakalandı. O anlar sosyal medyada patladı.