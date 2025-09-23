Otomobil İthalatına Düzenleme Sonrası Hangi Modellerde Artış Yaşanacak?
hangi modellerde artış yaşanacak?
-
Yeni düzenleme kapsamında otomobil ithalatına getirilen ek vergi uygulamalarının, Japonya menşeli araçları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle hibrit ve elektrikli modellerde vergi oranlarının artmasıyla fiyatların yükselme ihtimali gündemde.
Türkiye?de yoğun ilgi gören Honda, Toyota, Subaru ve Nissan gibi modellerin liste fiyatlarında artış yaşanacak
-
YÜZDE 25-30 ARASI EK YÜKÜMLÜLÜK UYGULANACAK
Kararla birlikte, Japonya ve Çin'den gelen konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ile elektrikli otomobillerde uygulanan gümrük vergisi oranları değiştirildi.
Buna göre; Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanacak.
İşte fiyat artışı beklenen Japonya menşeli otomobil modelleri;
-
Nissan X-Trail (e-POWER/e-4ORCE)
-
Subaru Forester e-BOXER
-
Subaru Crosstrek (XV)
-
Suzuki Jimny (LCV/2 koltuk)
-
Toyota RAV4 (Hybrid)
-
Honda Jazz e:HEV
-
Honda HR-V e:HEV