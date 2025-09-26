Kemik İliği Gerçekten Faydalı Mı?

Son yıllarda geleneksel beslenme alışkanlıklarına dönüşle birlikte, kemik iliği yeniden sofralarda yerini almaya başladı. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği, cilt ve eklem sağlığına katkı sağladığı yönündeki iddialar, bu besin maddesini gündeme taşıdı. Peki, kemik iliği gerçekten bu kadar faydalı mı? Uzmanlar, içeriğindeki vitamin, mineral ve sağlıklı yağ asitlerinin vücut üzerinde olumlu etkileri olabileceğini söylüyor. Ancak tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar da yok değil.