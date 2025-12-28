Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının yarın sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtilirken, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Alınan Tedbirler ve Uygulamalar

29 Aralık 2025 Pazartesi günü ildeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi .

İl düzeyinde planlanmış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetleri de ertelendi.

Kamuda İdari İzin Kararı

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

ve idari izinli sayılacak. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel de idari izinli olacak. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecek.

Vatandaşlara Uyarı

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica etti.



