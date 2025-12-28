Eğitim İle Fen- Edebiyat Fakülteleri Öğretmen Atamada Eşitlendi

Aralık 2025 - 2817 - EK sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan kararla, Mart 2014 tarihli ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının 2, 8 ve Geçici 8. maddeleri değiştirildi, 5. maddesine 2. fıkra eklendi. 12. maddesi ise yürürlükten kaldırıldı ve "Milli Eğitim Akademisinde Hazırlık Eğitimi" başlıklı 7/A maddesi eklendi.

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin 16, 21, 38, 76 ve 78 sıra numaralı atama alanlarının "Okutacağı Dersler" sütununda değişiklikler yapıldı.

İŞTE O DEĞİŞİKLİKLER VE ANLAMLARI;

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU DAYANAK OLARAK MADDEYE EKLENDİ

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Dayanak" başlıklı 2. maddesi değiştirilmiştir.

Eski hali;

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Esaslar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yeni hali;

Dayanak

Madde 2 - (1) Bu Esaslar, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değişikliğin anlamı;

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Dayanak" başlıklı 2. maddesinde, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun kabulü ve Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının kurulması sebebiyle teknik bir düzenleme yapılmış olup dayanaklar arasındaki, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılarak yerlerine 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği ve Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliğine konulmuştur.

ÖĞRETMENLİK ATAMA ALANLARINA KAYNAK PROGRAMLARA YÖNELİK TEKLİF VE TALEPLER MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler" başlıklı 5. maddesine 2. fıkra eklenmiştir.

Eski hali;

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 5 - (2) Öğretmenlik atama alanlarına yönelik teklif ve talepleri değerlendirmek üzere Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla bir komisyon kurulur. Komisyonca uygun bulunan teklif ve talepler Kurula sunulur.

Yeni hali;

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 5 - (1) Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.

(2) Öğretmenlik atama alanlarına kaynak programlara yönelik teklif ve talepler Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca değerlendirilerek Kurula sunulmak üzere Başkanlığa gönderilir.

Değişikliğin anlamı;

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler" başlıklı 5. maddesine 2. fıkra eklenerek öğretmenlik atama alanlarına kaynak programlara yönelik teklif ve taleplerin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılması yerine Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca yapılması hüküm altına alınmıştır.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ TARAFINDAN VERİLEN HAZIRLIK EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ARANILAN PEDAGOJİK FORMASYON ŞARTI KALDIRILDI

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına "Milli Eğitim Akademisinde Hazırlık Eğitimi" başlıklı 7/A maddesi eklenmiştir.

Yeni Eklenen Madde;

Milli Eğitim Akademisinde Hazırlık Eğitimi

Madde 7/A - (1) Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacaklarda bu Karar ve eklerinde yer alan pedagojik formasyon ile ilgili şartlar aranmaz ve 7 nci maddedeki hükümler uygulanmaz.

İşte o 7. madde;

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 - (1) Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, gereken nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla pedagojik formasyonu olmayanların atamaları da yapılabilir. Bu şekilde atananların adaylık dönemi içinde pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler alınır.

(2) Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir.

(3) Herhangi bir öğretmenlik atama alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerlidir.

(4) Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe atanan, ancak bu Esaslar eki Çizelgede mezun oldukları yükseköğretim programlarına ve alanlarına yer verilmeyen öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı türdeki eğitim kurumlarına yapılır."

Değişikliğin anlamı;

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına "Milli Eğitim Akademisinde Hazırlık Eğitimi" başlıklı 7/A maddesi eklenerek Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarında aranılan pedagojik formasyon şartı kaldırılmış ayrıca "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın "Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar" başlıklı 7. maddesindeki hükümlerinden de muaf tutulmuştur.

ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERE VERMEKTE/VERECEK OLDUKLARI PEDAGOJİK FORMASYON KURS VE EĞİTİMLERİ SONA ERDİ

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar" başlıklı 12. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Eski hali;

Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar

Madde 12 - (1) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve lisans eğitimi sırasında alınan pedagojik formasyon eğitimine ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından hangilerine devam edenlerin ya da mezun olanların alınacağı öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Yeni hali;

Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar

Madde 12 - (Değişik: 19/12/2025 tarih ve 129 sayılı TTKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Değişikliğin anlamı;

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına "Milli Eğitim Akademisinde Hazırlık Eğitimi" başlıklı 7/A maddesi eklenmesiyle ve Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Pedagojik Formasyon Eğitimi / Programına Alınacaklar " başlıklı 12. maddesi yürürlükten kaldırılmasıyla üniversitelerin Fen - Edebiyat Fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere yada bu üniversitelerden mezun olan öğrencilere vermekte/verecek oldukları pedagojik formasyon kurs ve eğitimleri de sone ermiştir.

ÖMİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ TARAFINDAN VERİLEN HAZIRLIK EĞİTİMİNE "TARİH ÖĞRETMENLİĞİ" İLE FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN "TARİH BÖLÜMÜ (*)" MEZUNLARI ARASINDA BİR ÖNCELİK VAR MIDIR?

Örneğin Tarih alanında "Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı/Fakülte" olarak "Tarih Öğretmenliği" ile Fen - Edebiyat Fakültelerinin "Tarih Bölümü (*)" atamaya kaynak teşkil etmektedir.

Fen - Edebiyat Fakültelerinin mezunlarında ise "(*)Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını başarı ile tamamlayanlar ile lisans eğitimi sırasında pedagojik formasyon eğitimini kapsayan dersleri alan ve diplomalarının arka yüzünde "Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır." ifadesi bulunanlar." şartı aranmaktadır.

Dolayısıyla, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına "Milli Eğitim Akademisinde Hazırlık Eğitimi" başlıklı 7/A maddesi eklenerek Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarında aranılan pedagojik formasyon şartı kaldırılmış ayrıca Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar" başlıklı 7. maddesindeki hükümlerinden de muaf tutulmuş olduklarından Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine "Tarih Öğretmenliği" ile Fen - Edebiyat Fakültelerinin "Tarih Bölümü" mezunları arasında bir öncelik olup olmayacağı sorusuna cevap arıyoruz.

ÖĞRETMEN FAKÜLTELERİ İLE FEN- EDEBİYAT FAKÜLTELERİ ÖĞRETMEN ATAMADA EŞİTLENDİ

Edindiğimiz bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklarla ilgili öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarını düzenleyen 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Karar; Öğretmenlik Mesleği Kanununun kabulü ve Milli Eğitim Akademisi Başkanlığının kurulması sebebiyle 19/12/2025 tarih ve 129 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile güncellenerek, Aralık-Ek-2817 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu güncelleme ile Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına; Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacaklarda "pedagojik formasyon" şartının aranmamasına ilişkin hüküm eklenmiştir.

Bu kapsamda Tarih atama alanına öğretmenlik başvurusunda bulunurken 19/12/2025 tarih ve 129 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı öncesinde de olduğu gibi başvuru sürecinde kaynak programlar arasında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır. Bu düzenleme ile Akademide gerçekleştirilecek Hazırlık Eğitimine alınacak Tarih bölümü mezunlarından pedagojik formasyon belgesi talep edilmeyecektir.

Örneğin Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih bölümü mezunlarından önceden sadece pedagojik formasyon alanlar öğretmen atamaya başvurabiliyor iken bu değişiklikle tüm Fen- Edebiyat Fakültesi mezunları Eğitim Fakültesi mezunlarıyla birlikte öğretmen atamaya başvurabilecek.

Yüzdelik dilimleri bile farklı olan bu fakültelerin mezunlarının öğretmen atamada eşitlenmesi sonucunda "Milli Eğitim Akademisi var ise Eğitim Fakültelerine ne gerek var? sorusunu ortaya çıkartacak ve Eğitim Fakültelerinin tercih edilmemesine yol açacak ve sonuçta tüm Eğitim Fakülteleri, Fen -Edebiyat Fakültelerine dönüşecektir.

ORTAK ALANLARDAKİ "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ" DERSİ "BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ" DERSİ OLDU

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Ortak Alanlar" başlıklı 8. maddesi değiştirilmiştir.

Eski hali;

Ortak Alanlar

Madde 8 - (1) Yabancı Dil, Rehberlik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır.

Yeni hali;

Ortak Alanlar

Madde 8 - (1) Yabancı Dil, Rehberlik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanları ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır.

Değişikliğin anlamı;

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının "Ortak Alanlar" başlıklı 8. Maddesindeki değişiklik "Bilişim Teknolojileri" dersinin adının "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri" dersi olması nedeniyle yapılan teknik bir düzenlemedir.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI DÜZENLENECEK OLAN EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ, YÖNTEMİ, UYGULAMA ESASLARI, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİ BELİRLEYECEK

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının Geçici 8. maddesi değiştirilmiştir.

Eski hali;

Geçici Madde 8 - (1) Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı"nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir. (2) Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri, Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir.

Yeni hali;

Geçici Madde 8 - (1) Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı"nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik "Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir.

(2) Bu kapsamda düzenlenecek olan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinesinde belirlenir.

Değişikliğin anlamı;

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının Geçici 8. maddesinde yapılan teknik düzenleme ile madde metninde yer alan eğitim programının içeriği, yöntemi, uygulama esasları, başlama ve bitiş tarihleri, Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirleniyor iken Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinesinde belirlenecek.

İŞTE "OKUTACAĞI DERSLER" SÜTUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILAN ALANLAR

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" eki çizelgenin;

16- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,

21- Felsefe,

38- İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri,

76- Sosyal Bilgiler

78 -Tarih

Atama alanlarının "Okutacağı Dersler" sütununda değişiklikler yapıldı.

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"ndaki değişiklikler ve değiştirilen alanların önceki hallerinin olduğu "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" ve eki çizelgeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

"Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" ve eki çizelgenin en son halini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR