Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Bursa'da orman yangını
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor

Bu Yiyecekleri Asla Airfryer'a Koymayın

Uzmanlar Airfryer'a konulan bazı yiyeceklerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. İşte Airfryer'a koymamanız gereken yiyecekler listesi...

  1. Airfryer, hızlı ve pratik yemek pişirme yönteminde son dönemde popüler hale gelen yemek pişirme yöntemidir. Kadınların için kurtarıcı bir görev haline gelen Airfryer'da hangi yiyeceklerin pişirilmesi gerektiğini bilmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar Airfryer'a konulan bazı yiyeceklerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. İşte Airfryer'a koymamanız gereken yiyecekler listesi...

  2. Hemen hemen her evde olan Airfryer yemekleri yağsız ve çok çabuk pişirme özelliği kadınların gözdesi haline geldi. Özellikle çalışan kadınların işini kolaylaştıran Airfryer'ın her ürünü pişirmekte uygun olmadığı ortaya çıktı.

  3. Uzmanlar Airfryer'da yemek pişirirken konulmaması gereken gıda malzemelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

  4. Bunlar arasında yemeklere lezzetini veren baharatlarında olduğu ortaya çıktı. Et ve balık ve sebze yemeklerine yakışan baharatlarının fazla kullanımı yangın tehlikesi oluşturabileceğini açıkladı.

  5. YANGINA NEDEN OLUYOR Yiyeceklere konulan baharat ve marine soslar kullanırken dikkat edilmesi çok önemli. Fazla kullanıldığında makineyi tıkayabilen bu malzemeler hava fritözünün bozulmasına ve daha da önemlisi yangın çıkmasına sebep olabilir.

  6. AZ KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN Bu durumun oluşmasını önlemek için yemeği daha az yağ daha az baharat ve daha az miktarda pişirmeye özen gösterin.

  7. Bir diğer dikkat etmeniz gereken önemli detay ise yemeği pişiriken doğur pişirme derecesini ayarlamak olacaktır. Her yemeğin pişirme süresine göre pişirmek evde daha güvenli bir yemek yapma ortamı sağlamış olursunuz.

  8. YANGIN ÇIKARMA İHTİMALİ OLAN YİYECEKLER Soslu ve baharatlı yiyecekler Brokoli, karnabahar gibi yumuşak sebzeler Parçalara ayırmadan konulan bütün tavuk. Çok fazla yer kapladığından hava akışını engelleyebilecek besinler arasında. Çok yağlı olan yiyecekler. Bu yiyecekler pişirirken yiksek sıcaklığa maruz kalarak yangın riski oluşturabilir.

27 Eylül 2025