Bu Yiyecekleri Asla Airfryer'a Koymayın
Airfryer, hızlı ve pratik yemek pişirme yönteminde son dönemde popüler hale gelen yemek pişirme yöntemidir. Kadınların için kurtarıcı bir görev haline gelen Airfryer'da hangi yiyeceklerin pişirilmesi gerektiğini bilmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar Airfryer'a konulan bazı yiyeceklerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. İşte Airfryer'a koymamanız gereken yiyecekler listesi...
Hemen hemen her evde olan Airfryer yemekleri yağsız ve çok çabuk pişirme özelliği kadınların gözdesi haline geldi. Özellikle çalışan kadınların işini kolaylaştıran Airfryer'ın her ürünü pişirmekte uygun olmadığı ortaya çıktı.
Uzmanlar Airfryer'da yemek pişirirken konulmaması gereken gıda malzemelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Bunlar arasında yemeklere lezzetini veren baharatlarında olduğu ortaya çıktı. Et ve balık ve sebze yemeklerine yakışan baharatlarının fazla kullanımı yangın tehlikesi oluşturabileceğini açıkladı.
YANGINA NEDEN OLUYOR Yiyeceklere konulan baharat ve marine soslar kullanırken dikkat edilmesi çok önemli. Fazla kullanıldığında makineyi tıkayabilen bu malzemeler hava fritözünün bozulmasına ve daha da önemlisi yangın çıkmasına sebep olabilir.
AZ KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN Bu durumun oluşmasını önlemek için yemeği daha az yağ daha az baharat ve daha az miktarda pişirmeye özen gösterin.
Bir diğer dikkat etmeniz gereken önemli detay ise yemeği pişiriken doğur pişirme derecesini ayarlamak olacaktır. Her yemeğin pişirme süresine göre pişirmek evde daha güvenli bir yemek yapma ortamı sağlamış olursunuz.
YANGIN ÇIKARMA İHTİMALİ OLAN YİYECEKLER Soslu ve baharatlı yiyecekler Brokoli, karnabahar gibi yumuşak sebzeler Parçalara ayırmadan konulan bütün tavuk. Çok fazla yer kapladığından hava akışını engelleyebilecek besinler arasında. Çok yağlı olan yiyecekler. Bu yiyecekler pişirirken yiksek sıcaklığa maruz kalarak yangın riski oluşturabilir.