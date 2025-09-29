509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Kalbi Güçlendiren 5 Önemli Takviye

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri?ne göre, her 34 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

  1. Uzmanlar, besleyici bir diyet uygulamanın, düzenli egzersiz yapmanın ve sigara ile alkol tüketimini bırakmanın kalp sağlığı açısından önemli olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, doğru takviyeleri kullanmak da kalbi desteklemenin etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.

  2. ABD?li kardiyolog Dr. Dmitry Yaranov, hastalarının kalp sağlığını iyileştirmek için önerdiği takviyeleri paylaştı. ?Bir kardiyolog olarak, hastalarıma kalp sağlığını desteklemek için ilaçlarının yanı sıra belirli takviyeleri rutin olarak öneriyorum,? diyen Yaranov?un listesinde öne çıkan beş takviye şöyle:

  3. 1. OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ Dr. Yaranov?un önerilerinin başında omega-3 yağ asitleri geliyor. Balık yağı veya somon gibi yağlı balıklardan elde edilen bu takviye, trigliseritleri düşürmek, kan basıncını düzenlemek ve aritmi riskini azaltmak gibi kardiyovasküler faydalar sağlıyor. Yaranov, Instagram paylaşımında, ?Balık yağı veya somon gibi yağlı balıklarda bulunan bu temel yağlar, kalp sağlığı üzerinde kanıtlanmış etkilere sahiptir? ifadelerini kullandı.

  4. 2. MAGNEZYUM Kalp ritmi ve kan basıncının düzenlenmesinde kritik bir rol oynayan magnezyum, kas fonksiyonu için de hayati öneme sahip bir elektrolittir. Amerikalıların yaklaşık yarısında magnezyum eksikliği görüldüğünü belirten Yaranov, eksikliğin aritmilere ve yüksek tansiyona yol açabileceğini vurguluyor.

  5. 3. LİF Her zaman takviye olarak düşünülmese de lif, kalp sağlığında önemli bir rol oynuyor. Psyllium kabuğu veya yulaf kepeği gibi kaynaklardan elde edilen çözünür lif, LDL yani ?kötü? kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yaranov, ?Çözünür lif kalp hastalığı riskini düşürmek için etkili bir yöntemdir? diyor.

  6. 4. POTASYUM Potasyum, kan damarlarındaki gerginliği azaltarak ve sodyumun etkilerini dengeleyerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca kalp kasının düzgün çalışmasını ve hücrelerdeki sıvı dengesini destekliyor. Yaranov, ideal potasyum seviyesinin 4-5 mEq/L olduğunu belirtiyor ve ?Kardiyolojide potasyum seviyelerini yakından takip ediyoruz? diye ekliyor.

  7. 5. D VİTAMİNİ ?Güneş vitamini? olarak da bilinen D vitamini, kalp sağlığı için hayati öneme sahip. ABD?li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40?ında D vitamini eksikliği bulunuyor. Bu eksiklik, atardamar sertliği ve diğer kalp riskleriyle bağlantılı. Yaranov, düşük D vitamini seviyesinin kalp hastalığı riskini artırabileceğini ve takviyenin özellikle eksikliği olan kişilerde kalp sağlığını iyileştirebileceğini belirtiyor. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

29 Eylül 2025