Kalbi Güçlendiren 5 Önemli Takviye
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri?ne göre, her 34 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.
Uzmanlar, besleyici bir diyet uygulamanın, düzenli egzersiz yapmanın ve sigara ile alkol tüketimini bırakmanın kalp sağlığı açısından önemli olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, doğru takviyeleri kullanmak da kalbi desteklemenin etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.
ABD?li kardiyolog Dr. Dmitry Yaranov, hastalarının kalp sağlığını iyileştirmek için önerdiği takviyeleri paylaştı. ?Bir kardiyolog olarak, hastalarıma kalp sağlığını desteklemek için ilaçlarının yanı sıra belirli takviyeleri rutin olarak öneriyorum,? diyen Yaranov?un listesinde öne çıkan beş takviye şöyle:
1. OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ Dr. Yaranov?un önerilerinin başında omega-3 yağ asitleri geliyor. Balık yağı veya somon gibi yağlı balıklardan elde edilen bu takviye, trigliseritleri düşürmek, kan basıncını düzenlemek ve aritmi riskini azaltmak gibi kardiyovasküler faydalar sağlıyor. Yaranov, Instagram paylaşımında, ?Balık yağı veya somon gibi yağlı balıklarda bulunan bu temel yağlar, kalp sağlığı üzerinde kanıtlanmış etkilere sahiptir? ifadelerini kullandı.
2. MAGNEZYUM Kalp ritmi ve kan basıncının düzenlenmesinde kritik bir rol oynayan magnezyum, kas fonksiyonu için de hayati öneme sahip bir elektrolittir. Amerikalıların yaklaşık yarısında magnezyum eksikliği görüldüğünü belirten Yaranov, eksikliğin aritmilere ve yüksek tansiyona yol açabileceğini vurguluyor.
3. LİF Her zaman takviye olarak düşünülmese de lif, kalp sağlığında önemli bir rol oynuyor. Psyllium kabuğu veya yulaf kepeği gibi kaynaklardan elde edilen çözünür lif, LDL yani ?kötü? kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltıyor. Yaranov, ?Çözünür lif kalp hastalığı riskini düşürmek için etkili bir yöntemdir? diyor.
4. POTASYUM Potasyum, kan damarlarındaki gerginliği azaltarak ve sodyumun etkilerini dengeleyerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca kalp kasının düzgün çalışmasını ve hücrelerdeki sıvı dengesini destekliyor. Yaranov, ideal potasyum seviyesinin 4-5 mEq/L olduğunu belirtiyor ve ?Kardiyolojide potasyum seviyelerini yakından takip ediyoruz? diye ekliyor.
5. D VİTAMİNİ ?Güneş vitamini? olarak da bilinen D vitamini, kalp sağlığı için hayati öneme sahip. ABD?li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40?ında D vitamini eksikliği bulunuyor. Bu eksiklik, atardamar sertliği ve diğer kalp riskleriyle bağlantılı. Yaranov, düşük D vitamini seviyesinin kalp hastalığı riskini artırabileceğini ve takviyenin özellikle eksikliği olan kişilerde kalp sağlığını iyileştirebileceğini belirtiyor. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.