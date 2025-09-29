Kalbi Güçlendiren 5 Önemli Takviye

5. D VİTAMİNİ ?Güneş vitamini? olarak da bilinen D vitamini, kalp sağlığı için hayati öneme sahip. ABD?li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40?ında D vitamini eksikliği bulunuyor. Bu eksiklik, atardamar sertliği ve diğer kalp riskleriyle bağlantılı. Yaranov, düşük D vitamini seviyesinin kalp hastalığı riskini artırabileceğini ve takviyenin özellikle eksikliği olan kişilerde kalp sağlığını iyileştirebileceğini belirtiyor. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.