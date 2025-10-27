Sındırgı'da korkutan deprem: Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Bakan Tunç açıkladı: 1 yılda 10 bin sözleşmeli personel alınacak
MEB'in 'Yeşil Vatan' Projesi hayat buldu: Zeytinler kışlık kahvaltılığa dönüştü!
Bakan Kurum yanıtladı: Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden veri sızıntısı soruşturması: 6 tutuklama
Eski tip ehliyet sahiplerine uyarı: Son tarih 31 Ekim
2026 yılının hac kura tarihi belli oldu
Erdoğan ve Starmer, Eurofighter Typhonn işbirliği anlaşmasını imzaladı
Amatör maçta biber gazlı müdahale: 2 polise idari soruşturma açıldı
GİB kayıt dışı gelire odaklandı: Beyanname vermeyenler Vergi Dairelerine bildirildi
Antalya Havalimanı Gümrüğünde zimmet operasyonu: 5 memur tutuklandı
AYM: 24 yıl evli kalan çiftin, imza sahte diye evliliği yok sayılamaz
Kamu çalışanına yeni seçenek: Promosyon mu, kredi mi?
Kadın sürücüye saldıran 'trafik zorbası' yakalandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Dikkat Sürücülerin, Araçlarını Bugün Meyilli Yerlere Park Etmemeleri İsteniyor

İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor: Saat verildi, sele ve doluya dikkat!

  Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu raporlarını yayınladı. 

    İstanbul dahil Marmara'da yoğun yağış ve fırtına etkili olacak.

    İstanbul dahil Marmara'da yoğun yağış ve fırtına etkili olacak.

  Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün İstanbulluları uyardı. Bugün şiddetli yağışların olacağını dile getiren Çalışkan, "Ülkenin her yerinde lodos var. Sıcaklıklar 30 dereceye yakın olacak. Lodos şiddetli esecek. İzmir'den Kastamonu'na uzanan kolda şiddetli lodos etkili olacak. İstanbul'da da şiddetli lodos var." dedi.

  GÖKYÜZÜNDE LODOS VE KARAYEL ÇATIŞMASI

    Lodosun olumsuz etkisinin görüleceğini dile getiren Çalışkan, sıcaklıkların İstanbul'da 26 dereceye kadar çıkacağını dile getirdi. 

    Öğle saatlerinde Balkanlar üzerinden karayelle birlikte daha soğuk hava geleceğini vurgulayan Çalışkan, "Bugün bu karayelle lodosun çatışması olacak. Çok şiddetli yağmurlara neden olacak." diye konuştu.

  TRAKYA'DA HORTUM VE DOLU TEHLİKESİ VAR

    Önce Trakya'da çok şiddetli yağışın olacağını hatta hortum ve dolu gibi doğa olaylarının görüleceğinin de altını çizen Çalışkan, şöyle devam etti:

    "Hücreler oluşabilir. Öncelikle öğle saatlerinden itibaren Trakya'da sel tehlikesi var. Sonra yağışlar İstanbul'a geçecek." dedi.

  YAĞMUR SAAT 15.00'TE GİRİŞ YAPACAK 

    Yağmuru getirecek yağışlı hava sisteminin, saat 15.00 itibarıyla önce Avrupa Yakası'na ulaşması bekleniyor.

    Yağış önce Çatalca, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde etkili olacak. Sistem saat 17.00 itibarıyla kent merkezine ulaşacak. Saat 20.00'ye kadar İstanbul genelinde kuvvetli yağmur bekleniyor.

  "ARAÇLARINIZI MEYİLLİ YERLERE ÇEKMEYİN" 

    Hava derece 7 derece birden düşecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbulluları olası bir sele karşı dikkatli olmalarını istedi. 

    "Araçlarını meyilli olmayan yerlere çekmelerini öneriyorum." diyen Çalışkan, yağışın gece saatlerine doğru etkisin yitireceğini söyledi.

27 Ekim 2025