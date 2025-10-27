Dikkat Sürücülerin, Araçlarını Bugün Meyilli Yerlere Park Etmemeleri İsteniyor
İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor: Saat verildi, sele ve doluya dikkat!
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu raporlarını yayınladı.
İstanbul dahil Marmara'da yoğun yağış ve fırtına etkili olacak.
-
Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugün İstanbulluları uyardı. Bugün şiddetli yağışların olacağını dile getiren Çalışkan, "Ülkenin her yerinde lodos var. Sıcaklıklar 30 dereceye yakın olacak. Lodos şiddetli esecek. İzmir'den Kastamonu'na uzanan kolda şiddetli lodos etkili olacak. İstanbul'da da şiddetli lodos var." dedi.
-
GÖKYÜZÜNDE LODOS VE KARAYEL ÇATIŞMASI
Lodosun olumsuz etkisinin görüleceğini dile getiren Çalışkan, sıcaklıkların İstanbul'da 26 dereceye kadar çıkacağını dile getirdi.
Öğle saatlerinde Balkanlar üzerinden karayelle birlikte daha soğuk hava geleceğini vurgulayan Çalışkan, "Bugün bu karayelle lodosun çatışması olacak. Çok şiddetli yağmurlara neden olacak." diye konuştu.
-
TRAKYA'DA HORTUM VE DOLU TEHLİKESİ VAR
Önce Trakya'da çok şiddetli yağışın olacağını hatta hortum ve dolu gibi doğa olaylarının görüleceğinin de altını çizen Çalışkan, şöyle devam etti:
"Hücreler oluşabilir. Öncelikle öğle saatlerinden itibaren Trakya'da sel tehlikesi var. Sonra yağışlar İstanbul'a geçecek." dedi.
-
YAĞMUR SAAT 15.00'TE GİRİŞ YAPACAK
Yağmuru getirecek yağışlı hava sisteminin, saat 15.00 itibarıyla önce Avrupa Yakası'na ulaşması bekleniyor.
Yağış önce Çatalca, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde etkili olacak. Sistem saat 17.00 itibarıyla kent merkezine ulaşacak. Saat 20.00'ye kadar İstanbul genelinde kuvvetli yağmur bekleniyor.
-
"ARAÇLARINIZI MEYİLLİ YERLERE ÇEKMEYİN"
Hava derece 7 derece birden düşecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbulluları olası bir sele karşı dikkatli olmalarını istedi.
"Araçlarını meyilli olmayan yerlere çekmelerini öneriyorum." diyen Çalışkan, yağışın gece saatlerine doğru etkisin yitireceğini söyledi.