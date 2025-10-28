''Asla Kullanmayacağım 3 Antidepresan, Korkunç Yan Etkileri Var''
ABD'li eczacı Phil Cowely, hastaların ilacı bırakmaya çalıştıklarında ciddi yoksunluk semptomları yaşadıkları üç antidepresan ilacı açıkladı.
İngiltere'de yaklaşık 7 milyon kişinin antidepresan kullandığı biliniyor. SSRI'lar, beyindeki serotonin seviyesini artırarak, karamsarlık ve kaygı duygularıyla mücadele etmeye yardımcı oluyor.
Antidepresanlar, depresyonun yanı sıra anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi diğer ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde de kullanılıyor.
ABD'li eczacı Phil Cowely, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle üç antidepresanın yoksunluk semptomları açısından riskli olduğunu vurguladı.
Cowely'ye göre bu belirtiler arasında mide bulantısı ve "beyin çarpıntıları" bulunuyor. Kullanıcılar bunu başlarında rastgele elektrik çarpması veya kasılma hissi olarak tanımlıyor.
İlk olarak, paroksetin (İngiltere'de Seroxat, ABD'de Paxil) en güçlü SSRI olarak öne çıkıyor. Cowely, "Paroksetin'i bıraktığınızda mide bulantısı yaşayabilirsiniz çünkü ilacın etkisi hızla azalıyor, bu da vücutta ani fiziksel değişimlere yol açabiliyor" dedi.
Yarı ömür, bir ilacın etkin maddesinin vücutta yarıya inmesi için geçen süreyi ifade ediyor ve bu süre yaş, metabolizma, karaciğer/ böbrek fonksiyonu gibi faktörlerle değişebiliyor.
Cowely, genellikle paroksetini bırakmak için fluoksetin gibi bir ilaca geçilmesi gerektiğini ekledi. Paroksetinin diğer yoksunluk belirtileri arasında baş dönmesi, karıncalanma ve uyuşma gibi hisler yer alıyor.
İkinci olarak, yoksunluk açısından sorunlu ilaç ise duloksetin. (Cymbalta ve Yentreve markalarıyla satılıyor). Bu ilaç, serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü (SNRI) olarak biliniyor.
Bu sınıftaki antidepresanlar, serotonin ve norepinefrinin yeniden emilimini engelleyerek "savaş ya da kaç" tepkisine bağlı hormonları dengelemeye yardımcı oluyor.
Cowely, "Duloksetin, vücudun depresyonda olmamak için ihtiyaç duyduğu serotonin, norepinefrin ve dopamini hedef alıyor. İlacı bıraktığınızda bu üç nörotransmitterin seviyesi hızla düşüyor ve korkunç yan etkiler ortaya çıkıyor" dedi.
Duloksetin bırakıldığında görülen yan etkiler arasında baş dönmesi, mide bulantısı, uyku sorunları, huzursuzluk, baş ağrısı, titreme ve ellerde veya ayaklarda uyuşma-karıncalanma yer alıyor.
Üçüncü ilaç ise bir diğer SNRI olan venlafaksin. Cowely, "Venlafaksin, serotonin ve norepinefrin geri alımını engelliyor ama bıraktığınızda yan etkileri en kötü olan ilaç" dedi.
NHS'ye göre venlafaksin; baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, yorgunluk ve huzursuzluk gibi grip benzeri yoksunluk semptomlarına yol açabiliyor ve ilacı bırakmanın üç ila altı ay sürebileceği belirtiliyor.