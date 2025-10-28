''Asla Kullanmayacağım 3 Antidepresan, Korkunç Yan Etkileri Var''

İlk olarak, paroksetin (İngiltere'de Seroxat, ABD'de Paxil) en güçlü SSRI olarak öne çıkıyor. Cowely, "Paroksetin'i bıraktığınızda mide bulantısı yaşayabilirsiniz çünkü ilacın etkisi hızla azalıyor, bu da vücutta ani fiziksel değişimlere yol açabiliyor" dedi.

Yarı ömür, bir ilacın etkin maddesinin vücutta yarıya inmesi için geçen süreyi ifade ediyor ve bu süre yaş, metabolizma, karaciğer/ böbrek fonksiyonu gibi faktörlerle değişebiliyor.

Cowely, genellikle paroksetini bırakmak için fluoksetin gibi bir ilaca geçilmesi gerektiğini ekledi. Paroksetinin diğer yoksunluk belirtileri arasında baş dönmesi, karıncalanma ve uyuşma gibi hisler yer alıyor.



