Ünlüler Arasında "Oyunculuk Kutsal Bir Meslek Mi?" Tartışması

Dilan Çiçek Deniz'in "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri ünlüler arasında polemiğe sebep oldu.

  1. <p>Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, son açıklamasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.</p> <p>Berna Laçin'in oyuncuların estetiksiz olmasıyla ilgili yorumuna karşılık veren Deniz, "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" demişti.</p>

  2. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">"BIKTIM SİZLERDEN!"</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Ünlü ismin bu sözleri oyuncular dünyasında polemiğe sebep oldu.</p> <p>İlk tepki Ekin Türkmen'den geldi. Türkmen, "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" dedi.</p>

  3. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">"DÜNYANIN EN KUTSAL MESLEĞİ"</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text"></p><p>Deniz'e bir tepki de Burak Sergen'den geldi. Katıldığı bir davette konuşan Sergen şöyle dedi:</p> <p>"Benim için çok kutsal bir meslek. Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği."</p>

  4. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">"HER MESLEK DEĞERLİ"</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Pelin Akil ise Dilan Çiçek Deniz'e destek verdi ve "Her mesleğin kendine özel değerleri var ve hepsi birbirinden kıymetli. Oyunculuğun kutsal bir meslek olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.</p>

  5. Hazal Filiz Küçükköse de Dilan Çiçek Deniz'e destek verirken; Melis Sezen "Oyunculuk kesinlikle kutsal. Yaptığımız her şey, varlığımız kutsal" dedi.

  6. <h2 class="womanpage-gallery-detail-sub-title womanpage-gallery-detail-card-frame--sub-title">"YANLIŞ ANLAYANLAR VAR"</h2> <p class="card-text gallery-page-hero-card-text">Tüm bunlarından ardından Dilan Çiçek Deniz de yeni bir açıklama yaparak sözlerine açıklık getirdi.<br><br>Ünlü isim, "Yanlış anlayanlar var. Ben işime çok saygı duyuyorum çok önemsiyorum. Çok da şanslıyım ki çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Ama oyunculuğa kutsal dediğimizde oyuncuların yaptığı bazı şeyleri meşrulaştırabiliyoruz. Ben genç bir oyuncu arkadaşım ya da sette çalışan bir arkadaşım bazı kutsal oyuncular tarafından herhangi bir tavra maruz kaldıktan sonra onu sorgulayamayacak bir pozisyona sürüklensinler istemem" şeklinde konuştu.</p>

28 Ekim 2025