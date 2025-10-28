TFF açıkladı: İşte bahis oynadığı iddia edilen 152 hakem!
Son 3 gün: Eski ehliyetler iptal edilecek!
Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisi üç temel işlevi yerine getirecek
17 il için 'sarı' kodlu uyarı: İki günde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Manavgat Belediyesine rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon: 24 gözaltı
Futbolda 'bahis' soruşturması derinleşiyor: Yüzlerce futbolcu da mercek altında!
Ödüllü yatak devi iflasın eşiğinde: Hedefi Asya ve Avrupa'da lider olmaktı!
Erdoğan için tasarlandı: Özel üretim Togg ilk kez görüntülendi
Hükümet düğmeye bastı: Anne ve babalar için doğum izni değişiyor!
Erdoğan: Haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak mecburiyetindeyiz!
Beşinci kez ilana çıkıldı! 2 milyon geliri var, taliplisi yok
'Hakemler gözaltına alındı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
Beyaz eşyada düşüş sürüyor: 9 ayda satışlar yüzde 6 düştü!
Ankara YHT Garı 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
Öğretmenlerin Kasım tatili seminerleri online olacak
Bakan Memişoğlu Balıkesir Depremine İlişkin: 26 kişi taburcu oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru
Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Mahkemelerdeki tanıklık ücreti 130 lira oldu
Ekmekte fiyat belirleme mekanizması değişecek
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Balıkesir'de 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Başsavcılıktan 'hakemler bahis oynuyor' iddiasında yeni açıklama
Bakan Memişoğlu paylaştı: Tanıdan tedaviye tüm süreç tek çatıda!
Green Card Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman Başlayacak?

  1. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), yaşama ve çalışma hakkına sahip olmak isteyen vatandaşlar gözlerini 2026 Green Card başvurularına çevirdi. Her yıl belirli bir zaman diliminde alınmaya başlayan Green Card başvuruları için bu yıl yine 50 bin kişi kurada şanslı olacak. Kura tarihiyle ilgili gözler ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

  2. <h2 class="gallery-item-title">2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?</h2> <p>ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor.<br><br>2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025'te başlaması bekleniyor.<br><br>Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl ekim ayının son haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. Başvuruların 27-31 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması bekleniyor.</p>

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor.

    2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025'te başlaması bekleniyor.

    Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl ekim ayının son haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. Başvuruların 27-31 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması bekleniyor.

  3. <h2 class="gallery-item-title">GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?</h2> <p>Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.<br><br>Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.<br><br><a href="http://dvprogram.state.gov" target="_blank">GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN</a></p>

    Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

    Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

    GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

28 Ekim 2025