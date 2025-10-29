2026'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL?ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL?ye yükseltildi.