Milli Dayanışma Komisyonu yarın toplanıyor: Bakanlar, vekillerin sorularını yanıtlayacak!
Beştepe'de 29 Ekim resepsiyonu: İki lider ilk kez davet edildi
Yönetim aidatı 27 Bin TL'ye çıkardı: Site sakinleri 'kayyum' istedi!
Gebze'de çöken binayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirildi
Türkiye ve İngiltere'den dev anlaşma: Eurofighter ile birlikte füze de alınıyor!
Erdoğan: Terörün tamamen sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz
Dünya Bankası'ndan Küresel Emtia Raporu: Altın fiyatı rekor kıracak
Bahis skandalı MHK yönetimine sıçradı: Ferhat Gündoğdu'dan iddialara yanıt
Yürekleri ısıtan Cumhuriyet töreni: 1 öğretmen ve 1 öğrenciyle coşkulu kutlama!
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran restoranın cezası belli oldu
Kampanyada son hafta: 613 bin lira peşinatı olana sıfır TOGG
Tarihi adım: İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET alacak!
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı
Altınını bozduran konuta ve otomobile koştu
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Uraloğlu: Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi
Türkiye acil tıpta ileri seviyede
Son bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Benzine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gelinlik devi Türkiye'den çekildi!
2008 Öncesi Memurların Ailelerine Hala Özel Haklar Tanınıyor
Eğitimde 100. Yıl Hayalleri Gerçek Oldu: Mektuplardan Devrime
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
Bakan Bayraktar: Diyarbakır'daki petrol keşfi her şeyi değiştirebilir
Türkiye kendi tankını üretebilen 12 ülkeden biri oldu
Başsavcılıktan hakemlere yönelik bahis soruşturmasına dair yeni açıklama
İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırdı: 9 ölü
Bakan Kurum paylaştı: İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı!
Bakan Tekin: Bayrak, Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın görünür olmasını istedik
2026'Da En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

  1. Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşına zam için geri sayım başladı. Emekliler yeni yılda maaşlarına gelecek zam oranını merak ediyor.

  2. Geçtiğimiz dönemde en düşük emekli aylığı 12.500 TL?den 16.881 TL?ye yükseltilmişti. Enflasyonun 16 ay sonra eylül ayında yükselişle geçmesiyle en düşük emekli maaşına ne kadar zam geleceği merak ediliyor.

  3. Merkez Bankası?nın piyasa katılımcıları anketinde eylül ayında enflasyon yüzde 2,04 öngörüldü. Anadolu Ajansı?nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise eylül ayında enflasyon yüzde 2,47 tahmin edildi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyonu, beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3,23 olarak açıklandı

  4. YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR? <p> Merkez Bankası'nın Üçüncü Enflasyon Raporunda 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü.

    Merkez Bankası'nın Üçüncü Enflasyon Raporunda 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü.

  5. SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? <p> Habertürk'te yer alan habere göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR?luların emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranına göre yani yüzde 11,42 oranında artacak.

    Habertürk'te yer alan habere göre 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR?luların emekli aylıkları 6 aylık enflasyon oranına göre yani yüzde 11,42 oranında artacak.

  6. 2026 OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?<p> En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL?ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL?ye yükseltildi.

    En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL?ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL?ye yükseltildi.

  7. 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.809 TL?ye çıkartılması bekleniyor.

29 Ekim 2025