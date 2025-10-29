Düşük Kalorili, Kanserden Koruyor! Şimdi Tam Zamanı!
İşte karnabaharın sayısız faydası
Birbirine sıkıca kenetlenmiş çiçekler ve çiçeklerin bağlandığı kalın bir kökten oluşan bir yapısı vardır. Beyaz, mor, turuncu ve yeşil renkli olarak 4 farklı rengi bulunur. Farklı renkteki karnabaharlar arasında bir lezzet farkı bulunmamaktadır.
100 gram karnabaharda 5 gram karbonhidrat, 2 gram diyet lifi, 2 gram şeker 2 gram protein bulunur ve sadece 25 kaloridir.
C Vitamini: Günlük Değerin (GD) %58'i,
K Vitamini: Günlük Değerin %14'ü,
B6 Vitamini: Günlük Değerin %12'si,
Folat: GD'nin %1,
Potasyum: GD'nin %7,
Magnezyum: GD'nin %4
Fosfor: GD'nin %4
İçeriğinde bulunan izotiyosiyanatlar ölü hücreleri atarak kanser hücrelerinin yayılmasını engeller. Bu da kanser riskini azaltır.
Karnabahar, antioksidan besinler ve kükürt içeren değerlere sahiptir. Bu mikro elementler de karaciğeri toksinlerden arındırır.
Karnabaharda bulunan sülforafa maddesi kötü kolesterolu düşürerek,damar da yağların birikmesini engeller.
İçerdiği diyet lifi sebebiyle bağırsaklar normalden daha fazla çalışır.Bu da kabızlığı önler ayrıca bağırsak sağlığını korur.
%90 ?ı sudan oluşan karnabahar ayıca sağladığı tokluk yardımıyla hem vücudun su ihtiyacını karşılar hem de tokluk hissi sağlar. Glisemik indeksi düşük olduğundan kilo verimini de yardımcı olur tam diyetlik bir besindir.
Kolin açısından zengin olan karnabahar, beyin gelişimine, hafızaya ve sinir sistemine etki eder. Bu da sağlıklı bir sinir sistemi ve ruh halini mümkün kılar.