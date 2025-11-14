Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Türkçenin En Uzun Kelimesi!

Tam 70 harften oluşuyor

  1. <span style="color:#B22222"><em><strong>Günlük konuşmalarda çok sık karşımıza çıkmayan ancak dilbilim açısından Türkçenin üretken ve eklemeli yapısını gözler önüne seren bazı kelimelere denk gelmişsinizdir. Peki, Türk Dil Kurumu tarafından da kabul edilen ve Türkçenin en uzun kelimesi olan bu kelimeyi daha önce hiç duydunuz mu?</strong></em></span>

  2. <strong>Geniş bir coğrafyaya ve uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan Türkçe, zengin kelime yapısıyla dünyanın en üretken dillerinden biri. Kelime köklerine art arda ekler ekleyerek yeni kelimeler türetmeye ve çekimlemeye izin veren bir dil olan Türkçe'de bazı kelimeler duyanları hayrete düşürebiliyor.</strong>

  3. <strong>Sosyal medyada "Tek nefeste kim söyleyebilir?" meydan okumalarına konu olan bir kelime ise, birçok kişinin dikkatini çekti.</strong>

  4. <span style="color:#B22222"><strong>Türk Dil Kurumu tarafından da kabul edilen ve oldukça uzun olan bu kelime bakın neymiş...</strong></span>

  5. <strong>En uzun Türkçe kelime olarak nam salan<br> "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" <br>duyanları şaşkına çeviriyor.</strong>

    En uzun Türkçe kelime olarak nam salan
    "Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine"
  6. <strong>16'dan fazla ek alarak devasa bir yapıya bürünen ve tam 70 harften oluşan kelimenin kabaca anlamı ise "Başarısız hale getiren kişilere kolayca dönüştüremeyebileceklerimizden biri gibiymişsiniz" olarak aktarılabilir.</strong>

  7. <p><strong>Muvaffakiyet kökünden türetilen kelimeyi adım adım incelersek;</strong></p> <p><strong>Muvaffakiyet: Başarı anlamına gelir</strong></p> <p><strong>"-siz" eki: Başarısız</strong></p> <p><strong>"-leştirici" eki: Başarısız hale getiren kişi</strong></p> <p><strong>"-leştiriveremeyebileceklerimizden": Kolayca dönüştüremeyeceğimiz kişilerden biri</strong></p> <p><strong>"-mişsinizcesine": Siz öyleymişsiniz gibi</strong></p>

14 Kasım 2025