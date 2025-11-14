Akıllı Telefonlarda Pil Devrimi: Google Ve Samsung 'Enerji Canavarları' İle Savaşa Başladı

Telefonların pilinin hızlı tükenmesinin başlıca sebeplerinden biri, arka planda çalışan veya yeterince optimize edilmemiş uygulamalardır. Ancak hangi uygulamanın fazla enerji harcadığını belirlemek her zaman kolay olmuyor. Bu soruna çözüm olarak Google ve Samsung, "pile zarar veren" uygulamaları otomatik tespit eden ortak bir izleme sistemi geliştirdi.