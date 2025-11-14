Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Sürücüler dikkat! Uygulama yarın başlıyor, 5 bin 856 lira cezası var
Akıllı Telefonlarda Pil Devrimi: Google Ve Samsung 'Enerji Canavarları' İle Savaşa Başladı

Google ve Samsung'un geliştirdiği ortak sistem, 2026'dan itibaren Play Store'da enerji tüketimi yüksek uygulamaları otomatik olarak tespit edecek. Sistem, kullanıcıları aşırı pil harcayan "enerji canavarı" uygulamalar hakkında bilgilendirerek, bu uygulamaların mağaza içindeki görünürlüğünü azaltacak. Böylece telefon kullanıcıları pil tüketen uygula

  1. Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatacak yeni bir dönem başlıyor. 2026'dan itibaren Play Store, arka planda çalışarak fazla enerji harcayan uygulamalar hakkında kullanıcıları uyaracak ve bu uygulamaların mağaza içindeki görünürlüğünü azaltacak. Google ve Samsung'un geliştirdiği ortak sistem, normal kullanım dışındaki enerji tüketimini otomatik olarak tespit edecek. Böylece kullanıcılar, telefonlarının pilini hızla tüketen "enerji canavarı" uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.

  2. Akıllı telefonlarda pil ömrünü artırmayı hedefleyen önemli bir adım atılıyor. 2026 yılından itibaren Play Store, enerji tüketimi yüksek uygulamalar hakkında kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu tür uygulamaların mağaza içindeki görünürlüğünü azaltacak.

  3. Telefonların pilinin hızlı tükenmesinin başlıca sebeplerinden biri, arka planda çalışan veya yeterince optimize edilmemiş uygulamalardır. Ancak hangi uygulamanın fazla enerji harcadığını belirlemek her zaman kolay olmuyor. Bu soruna çözüm olarak Google ve Samsung, "pile zarar veren" uygulamaları otomatik tespit eden ortak bir izleme sistemi geliştirdi.

  4. <h2>Play Store kullanıcıları artık bilgilendirecek</h2><p><br></p><p>Sammobile'ın aktardığına göre Google, yeni sistem çerçevesinde geliştiricilere uygulamaların pil tüketim oranını gösteren özel bir metrik sunmaya başladı. Bu veriler, Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi istatistiklerinden faydalanılarak oluşturuldu.</p>

  5. Sistem, bir uygulama kullanılmadığı hâlde pil tüketmeye devam ederse bunu otomatik olarak saptayacak. Ancak müzik çalma ya da kullanıcı tarafından başlatılan veri indirme gibi normal enerji harcamaları bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.

  Enerji canavarı uygulamalar geri planda kalacak

Nisan 2025'te beta olarak test edilen sistem, artık tüm geliştiricilerin kullanımına açıldı. Yeni metrik, Play Store sıralama algoritmasını da etkileyecek. Böylece aşırı pil harcayan uygulamalar daha az önerilecek ve mağazada daha az görünür hâle gelecek.

Kullanıcılar pil tüketen uygulamaları kolayca görebilecek

Bu yeni sistem sayesinde telefon kullanıcıları, pil ömrünü hızla tüketen uygulamaları kolayca tespit ederek kaldırabilecek.

14 Kasım 2025