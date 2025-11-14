2 Yaşındaki Aren Bebeğin Darp Davasında Yakalama Kararı
Aren bebeğin annesi zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmadı, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Aren Bebek Darbedildi
Denizli'de 2 yaşındaki Aren bebek, annesi ve sevgilisi tarafından darbedildi. Vücudunda çok sayıda darp izi bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Anne Duruşmaya Katılmadı
Aren bebeğin annesi S.B.D., zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmadı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sanığın Savunması
Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı ve Aren bebeği darbetmediğini savunarak beraat talep etti.
Kalıcı Hasar Araştırılacak
Mahkeme, çocukta kalıcı hasar olup olmadığını araştırmak üzere raporları Adli Tıp'a gönderdi. Eksikliklerin giderilmesi için yeniden rapor alınacak.
Duruşma Ertelendi
Mahkeme heyeti, sanık S.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.
Avukatın Açıklaması
Aren bebeğin avukatı, annenin sorumluluk taşımadığını ve duruşmalara gelmediğini belirterek "Bizim için önemli olan çocuğun üstün yararını korumaktır" dedi.