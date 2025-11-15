Gülşen Bubikoğlu'nun Ofis Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
Yeşilçam?ın zarif yıldızı Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla yine hayranlarını büyüledi. Ünlü oyuncunun ofisinden paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
-
Yeşilçam?ın zarif yıldızı Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla yine hayranlarını büyüledi. Ünlü oyuncunun ofisinden paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
-
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan usta oyuncu, son gönderisiyle yeniden gündeme geldi.
-
Bubikoğlu, geçtiğimiz günlerde ofisinden paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerini mest etti.
-
Doğal güzelliği ve şık tarzıyla dikkat çeken sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
-
Hayranları, "Zaman sana işlemiyor", "Her zamanki gibi zarif ve asil", "Yeşilçam'ın kraliçesi" gibi yorumlarla ünlü isme övgüler yağdırdı.
-
Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kamera karşısında olmasa da yaptığı paylaşımlar ve zarif duruşuyla hâlâ Türk sinemasının unutulmaz ikonlarından biri olarak görülüyor.