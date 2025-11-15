Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Yaralılar var
Gülşen Bubikoğlu'nun Ofis Pozları Sosyal Medyayı Salladı!

Yeşilçam?ın zarif yıldızı Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla yine hayranlarını büyüledi. Ünlü oyuncunun ofisinden paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

  2. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapan usta oyuncu, son gönderisiyle yeniden gündeme geldi.

  3. Bubikoğlu, geçtiğimiz günlerde ofisinden paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerini mest etti.&nbsp;

  4. Doğal güzelliği ve şık tarzıyla dikkat çeken sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

  5. Hayranları, "Zaman sana işlemiyor", "Her zamanki gibi zarif ve asil", "Yeşilçam'ın kraliçesi" gibi yorumlarla ünlü isme övgüler yağdırdı.

  6. Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kamera karşısında olmasa da yaptığı paylaşımlar ve zarif duruşuyla hâlâ Türk sinemasının unutulmaz ikonlarından biri olarak görülüyor.

15 Kasım 2025