18 Ayar Altından "America" Klozeti Rekor Fiyata Satıldı!

'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gidecek
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Bakan Tunç: Çocuklar İçin Koruyucu Mekanizmalar Geliştirilecek
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 1 Aralık
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Kapanan şirketler, kurulan şirketlerden hızlı artıyor!
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Motorine zam geldi: Pompaya yansıdı
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: Profesör, eczacı ve tıbbi sekreter gözaltında
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 35 kişi tutuklandı
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Yusuf Tekin: Okullara 2 bin laboratuvar daha geliyor
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri yine uyardı! 'Bu vebali kaldıramayız'
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
DSİ'nin taşra teşkilatında düzenleme yapıldı
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu

18 Ayar Altından "America" Klozeti Rekor Fiyata Satıldı!

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar som altından yaptığı, "America" adını verdiği 101 kiloluk klozet, Sotheby's müzayedesinde rekor bir fiyata satıldı.

  1. Çağdaş sanatın sıra dışı isimlerinden Maurizio Cattelan, yine büyük bir ilkle gündemde. Sanatçının 18 ayar som altından ürettiği, "America" ismini taşıyan ve 101 kilo ağırlığındaki klozeti, düzenlenen Sotheby's müzayedesinde rekor fiyata alıcı buldu.

    Çağdaş sanatın sıra dışı isimlerinden Maurizio Cattelan, yine büyük bir ilkle gündemde. Sanatçının 18 ayar som altından ürettiği, "America" ismini taşıyan ve 101 kilo ağırlığındaki klozeti, düzenlenen Sotheby's müzayedesinde rekor fiyata alıcı buldu.

  2. 2016 yılında sergilendiğinde büyük ses getiren eser, hem malzemesi hem de politik göndermeleriyle dünya çapında tartışmaya sebep olmuştu.

    2016 yılında sergilendiğinde büyük ses getiren eser, hem malzemesi hem de politik göndermeleriyle dünya çapında tartışmaya sebep olmuştu.

  3. Tamamı altından yapılması nedeniyle güvenlik önlemleriyle saklanan klozet, müzayede salonunda da dikkat çekici bir ilgiyle karşılaştı.

    Tamamı altından yapılması nedeniyle güvenlik önlemleriyle saklanan klozet, müzayede salonunda da dikkat çekici bir ilgiyle karşılaştı.

  4. <p><strong>REKOR FİYATA SATILDI!</strong></p> <p>İtalyan görsel sanatçı Maurizio Cattelan'ın sanat dünyasını sarsan provokatif eseri "America", salı günü düzenlenen Sotheby's müzayedesinde vergiler dahil 12,1 milyon dolara satıldı.</p>

    REKOR FİYATA SATILDI!

    İtalyan görsel sanatçı Maurizio Cattelan'ın sanat dünyasını sarsan provokatif eseri "America", salı günü düzenlenen Sotheby's müzayedesinde vergiler dahil 12,1 milyon dolara satıldı.

  5. <p>anatçının "özgünlük sertifikası" ile birlikte satılan eser için müzayede görevlisinin "Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?" esprisiyle teklifleri beklemesi dikkat çekti. Alıcının kimliği ise gizli tutuldu.</p> <p>Eserin 10 milyon dolar civarında bir açılış fiyatıyla satışa sunulduğu, bu rakamın eserin içerdiği altın miktarına ve güncel altın piyasasındaki dalgalanmalara göre belirlendiği açıklandı.</p>

    anatçının "özgünlük sertifikası" ile birlikte satılan eser için müzayede görevlisinin "Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?" esprisiyle teklifleri beklemesi dikkat çekti. Alıcının kimliği ise gizli tutuldu.

    Eserin 10 milyon dolar civarında bir açılış fiyatıyla satışa sunulduğu, bu rakamın eserin içerdiği altın miktarına ve güncel altın piyasasındaki dalgalanmalara göre belirlendiği açıklandı.

20 Kasım 2025