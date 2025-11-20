18 Ayar Altından "America" Klozeti Rekor Fiyata Satıldı!
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar som altından yaptığı, "America" adını verdiği 101 kiloluk klozet, Sotheby's müzayedesinde rekor bir fiyata satıldı.
-
Çağdaş sanatın sıra dışı isimlerinden Maurizio Cattelan, yine büyük bir ilkle gündemde. Sanatçının 18 ayar som altından ürettiği, "America" ismini taşıyan ve 101 kilo ağırlığındaki klozeti, düzenlenen Sotheby's müzayedesinde rekor fiyata alıcı buldu.
-
2016 yılında sergilendiğinde büyük ses getiren eser, hem malzemesi hem de politik göndermeleriyle dünya çapında tartışmaya sebep olmuştu.
-
Tamamı altından yapılması nedeniyle güvenlik önlemleriyle saklanan klozet, müzayede salonunda da dikkat çekici bir ilgiyle karşılaştı.
-
REKOR FİYATA SATILDI!
İtalyan görsel sanatçı Maurizio Cattelan'ın sanat dünyasını sarsan provokatif eseri "America", salı günü düzenlenen Sotheby's müzayedesinde vergiler dahil 12,1 milyon dolara satıldı.
-
anatçının "özgünlük sertifikası" ile birlikte satılan eser için müzayede görevlisinin "Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?" esprisiyle teklifleri beklemesi dikkat çekti. Alıcının kimliği ise gizli tutuldu.
Eserin 10 milyon dolar civarında bir açılış fiyatıyla satışa sunulduğu, bu rakamın eserin içerdiği altın miktarına ve güncel altın piyasasındaki dalgalanmalara göre belirlendiği açıklandı.