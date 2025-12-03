16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Ülkelerin Milli Sporları!

  1. Ülkelerin en meşhur spor dalları ortaya çıktı. Listede yer alan ülkeler arasında hangileri hangi sporla tanınıyor? İşte o liste...

  2. Son yıllarda kültürel mirasın ve geleneklerin yeniden keşfi, birçok ülkenin kendi kimliğini yeniden gündeme taşımasına yol açıyor. İnsanlar artık geçmişten gelen değerleri ve özgün uygulamaları merak ediyor; bazı alanlarda ise bu merak, uzun süredir unutulmuş ya da gölgede kalan uygulamaların tekrar ortaya çıkmasına neden oluyor.

  DÜNYA TÜRKİYE'Yİ BU İKİ MİLLİ SPORLA TANIYOR!

 Araştırmalar, halk arasında gizli kalan bazı yöntemlerin aslında toplumun kolektif hafızasında derin bir yer tuttuğunu gösteriyor. İlgi çeken listede Türkiye'den iki spor yer aldı...

  4. İŞTE ÜLKELERİN MİLLİ SPORLARI!

  5. Buzkashi,&nbsp;Afganistan ve Orta Asya'da at sırtında oynanan geleneksel bir spordur; oyuncular bir keçi derisini veya topu alıp rakiplerinin alanına taşımaya çalışır. Amaç, topu belirlenen bir noktaya veya çizgiye götürerek puan kazanmaktır. Oyunda güç, denge ve at sürme becerisi ön plandadır; oyuncular birbirlerinin yolunu keserek veya topu kaptırmamaya çalışarak mücadele eder.

  BREZİLYA

Capoeira, Brezilya kökenli bir dövüş ve dans karışımı spordur; iki kişi ritim ve müzik eşliğinde birbirine karşı hareket eder. Amaç doğrudan "rakibi yenmek"ten çok, akrobatik hareketler, çeviklik ve esneklikle estetik ve teknik yeteneği göstermektir. Oyuncular tekme, dönme ve takla gibi hareketlerle birbirlerini denge ve hız açısından test eder, oyun genellikle çember hâlinde yapılan ritmik etkileşimlerle sürer.

  11. Pesäpallo, Finlandiya'nın sopalı ve top tabanlı ulusal sporudur; atıcı topu dikey olarak yukarı fırlatır, vurucu sopayla topa vurarak üsleri turlamaya çalışır. Savunma takımı topu yakalayarak veya üslerde koşan oyuncuları "out" ederek puan kazanmalarını engeller. Oyun iki devre hâlinde ve her devrede birkaç inning oynanır; amaç, rakipten daha çok koşu (run) yaparak maçı kazanmaktır.

  İRLANDA

Gal oyunları, farklı disiplinlerden oluşsa da temel olarak topu rakip kaleye veya belirlenen alana geçirerek sayı kazanmaya dayanır. Oyuncular topu elle veya sopayla taşır, pas verir ve koşarak ilerler; savunma takımı ise topu kaparak veya oyuncuları durdurarak sayı almasını engeller. Her oyun belirli süre veya devreler hâlinde oynanır ve amaç, rakipten daha fazla puan toplamaktır.

3 Aralık 2025