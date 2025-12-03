Ülkelerin Milli Sporları!

Son yıllarda kültürel mirasın ve geleneklerin yeniden keşfi, birçok ülkenin kendi kimliğini yeniden gündeme taşımasına yol açıyor. İnsanlar artık geçmişten gelen değerleri ve özgün uygulamaları merak ediyor; bazı alanlarda ise bu merak, uzun süredir unutulmuş ya da gölgede kalan uygulamaların tekrar ortaya çıkmasına neden oluyor.