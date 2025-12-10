Son Hali Gündem Oldu

1993-1996 yılları arasında Kanal 6'da yayınlanan Hugo o kadar sevilmişti ki neredeyse tüm çocuklar yarışmaya katılabilmek için telefonlarda sıra bekler olmuştu.

TOLGA GARİBOĞLU KİMDİR?

Tolga Gariboğlu (d. 1966, Ankara), Türk televizyoncu ve iş insanıdır. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.