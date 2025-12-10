2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Son Hali Gündem Oldu

Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı!

  90'lı yılların efsane programı 'Hugo'nun unutulmaz sunucusu "Tolga Abi" Tolga Gariboğlu uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gariboğlu'nun güncel görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca, takipçilerden peş peşe yorumlar geldi.

    90'lı yılların efsane programı 'Hugo'nun unutulmaz sunucusu "Tolga Abi" Tolga Gariboğlu uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Gariboğlu'nun güncel görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca, takipçilerden peş peşe yorumlar geldi.

  90'lı yılların efsane çocuk programlarından ' Hugo', döneminin en sevilen yapımları arasında yer alıyordu. Canlı yayına bağlanan çocuklar, ' Hugo'yu yönlendirip eşini 'Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışırken ekran başında büyük heyecan yaşanıyordu. Programın sunucusu Tolga Gariboğlu ise bu süreçte "Tolga Abi" olarak hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Gariboğlu, yıllardır ekranlarda görünmüyordu.

    90'lı yılların efsane çocuk programlarından ' Hugo', döneminin en sevilen yapımları arasında yer alıyordu. Canlı yayına bağlanan çocuklar, ' Hugo'yu yönlendirip eşini 'Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışırken ekran başında büyük heyecan yaşanıyordu. Programın sunucusu Tolga Gariboğlu ise bu süreçte "Tolga Abi" olarak hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Gariboğlu, yıllardır ekranlarda görünmüyordu.

  Gariboğlu'nun merak edilen son hali ise bir Instagram sayfasının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin fotoğrafına kısa sürede yorum yağdırdı.

    Gariboğlu'nun merak edilen son hali ise bir Instagram sayfasının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin fotoğrafına kısa sürede yorum yağdırdı. 

  Paylaşımın altında, "Hâlâ aynı duruyor", "Hiç değişmemiş açıkçası bunu beklemiyordum", "Yaşlanmamış ki" gibi yorumlar dikkat çekti.

    Paylaşımın altında, "Hâlâ aynı duruyor", "Hiç değişmemiş açıkçası bunu beklemiyordum", "Yaşlanmamış ki" gibi yorumlar dikkat çekti.

  'HUGO' KANAL 6'DA YAYINLANMIŞTI

Hepimizin 'Tolga Abi' olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı ' Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu.

    'HUGO' KANAL 6'DA YAYINLANMIŞTI

    Hepimizin 'Tolga Abi' olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı ' Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu.

  1993-1996 yılları arasında Kanal 6'da yayınlanan Hugo o kadar sevilmişti ki neredeyse tüm çocuklar yarışmaya katılabilmek için telefonlarda sıra bekler olmuştu.

TOLGA GARİBOĞLU KİMDİR?

Tolga Gariboğlu (d. 1966, Ankara), Türk televizyoncu ve iş insanıdır. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

    1993-1996 yılları arasında Kanal 6'da yayınlanan Hugo o kadar sevilmişti ki neredeyse tüm çocuklar yarışmaya katılabilmek için telefonlarda sıra bekler olmuştu.

    TOLGA GARİBOĞLU KİMDİR?

    Tolga Gariboğlu (d. 1966, Ankara), Türk televizyoncu ve iş insanıdır. TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

