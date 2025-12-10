8 Ay Önce Evlenmişti! Eşi Tarafından Darp Edildi
Oyuncu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini açıkladı. Vücudundaki darp izlerini sosyal medyada paylaşan Asyalı'ya takipçilerinden destek mesajları yağdı.
-
Bir dönemin yıldız oyuncularından Yıldız Asyalı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 8 ay önce apar topar Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, eşi tarafından darp edildiğini iddia etti.
-
Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.
-
Ünlü sanatçı, yayınladığı fotoğraflarla darp iddiasını gözler önüne sererken, "Kocam tarafından darp edildim" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.
-
Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı'nın takipçileri bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ardı ardında destek mesajları yayınladı.
-
Çoğunluğu kadın olan takipçiler, "Çok üzücü bir durum. Gerekeni yapacağınızı umut ediyorum geçmiş olsun", "Bir kadın olarak bir anne olarak bir insan olarak hic kimse bunu hak etmiyor..Siz çok güçlü bir kadın ve en önemlisi annesiniz..geçmiş olsun.", Hey gidi çocuklugumuzun güzel oyuncusu, bülbül seslisi...yerin çok ayri bizde. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
-
Yıldız Asyalı'nın eşinden açıklama
Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci ise bu iddiaların ardından; ''Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum.'' ifadelerini kullandı.
-
"Bugüne kadar sustum çünkü..."
Yıldız Asyalı Ekol Tv'den gazeteci Melisa Yasemin'e açıklamalarda bulundu. Asyalı "Altı aylık evliliğim boyunca çok sayıda hakaret ve ardından şiddete dönüşen durumlar yaşadım. Susmak istemedim. Bugüne kadar sustum çünkü tehdit ediliyordum.
-
"Terastan itmeye kalktı"
En son ki durumda dedim ki bu iş bitsin. Terastan itmeye kalktı aşağıya kaçtım. Defalarca sahilde iş arkadaşlarımın ve çocuklarımın yanında hem hakaret, hem manipülasyon gibi davranışlarda bulundu. Parmağındaki yüzükle yüzüme vurdu. Uyuduğum sırada evime girip ne varsa her şeyi parçaladı." dedi.