8 Ay Önce Evlenmişti! Eşi Tarafından Darp Edildi

2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'

8 Ay Önce Evlenmişti! Eşi Tarafından Darp Edildi

Oyuncu Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini açıkladı. Vücudundaki darp izlerini sosyal medyada paylaşan Asyalı'ya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

  1. Bir dönemin yıldız oyuncularından Yıldız Asyalı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 8 ay önce apar topar &nbsp;Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, eşi tarafından darp edildiğini iddia etti.&nbsp;

    Bir dönemin yıldız oyuncularından Yıldız Asyalı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 8 ay önce apar topar  Mustafa Semih Demirci ile evlenen Asyalı, eşi tarafından darp edildiğini iddia etti. 

  2. &nbsp;Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.

     Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.

  3. Ünlü sanatçı, yayınladığı fotoğraflarla darp iddiasını gözler önüne sererken, "Kocam tarafından darp edildim" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

    Ünlü sanatçı, yayınladığı fotoğraflarla darp iddiasını gözler önüne sererken, "Kocam tarafından darp edildim" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

  4. Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı'nın takipçileri bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ardı ardında destek mesajları yayınladı.&nbsp;

    Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı'nın takipçileri bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve ardı ardında destek mesajları yayınladı. 

  5. Çoğunluğu kadın olan takipçiler, "Çok üzücü bir durum. Gerekeni yapacağınızı umut ediyorum geçmiş olsun", "Bir kadın olarak bir anne olarak bir insan olarak hic kimse bunu hak etmiyor..Siz çok güçlü bir kadın ve en önemlisi annesiniz..geçmiş olsun.", Hey gidi çocuklugumuzun güzel oyuncusu, bülbül seslisi...yerin çok ayri bizde. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

    Çoğunluğu kadın olan takipçiler, "Çok üzücü bir durum. Gerekeni yapacağınızı umut ediyorum geçmiş olsun", "Bir kadın olarak bir anne olarak bir insan olarak hic kimse bunu hak etmiyor..Siz çok güçlü bir kadın ve en önemlisi annesiniz..geçmiş olsun.", Hey gidi çocuklugumuzun güzel oyuncusu, bülbül seslisi...yerin çok ayri bizde. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

  6. <h1>Yıldız Asyalı'nın eşinden açıklama</h1> <p>Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci ise bu iddiaların ardından; ''Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum.'' ifadelerini kullandı.</p>

    Yıldız Asyalı'nın eşinden açıklama

    Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci ise bu iddiaların ardından; ''Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum.'' ifadelerini kullandı.

  7. <div class="content-text"><h1>"Bugüne kadar sustum çünkü..."</h1> <p>Yıldız Asyalı Ekol Tv'den gazeteci Melisa Yasemin'e açıklamalarda bulundu. Asyalı "Altı aylık evliliğim boyunca çok sayıda hakaret ve ardından şiddete dönüşen durumlar yaşadım. Susmak istemedim. Bugüne kadar sustum çünkü tehdit ediliyordum.&nbsp;</p> </div> <div class="bar"></div>

    "Bugüne kadar sustum çünkü..."

    Yıldız Asyalı Ekol Tv'den gazeteci Melisa Yasemin'e açıklamalarda bulundu. Asyalı "Altı aylık evliliğim boyunca çok sayıda hakaret ve ardından şiddete dönüşen durumlar yaşadım. Susmak istemedim. Bugüne kadar sustum çünkü tehdit ediliyordum. 

  8. <div class="content-text"><h1>"Terastan itmeye kalktı"</h1> <p>En son ki durumda dedim ki bu iş bitsin. Terastan itmeye kalktı aşağıya kaçtım. Defalarca sahilde iş arkadaşlarımın ve çocuklarımın yanında hem hakaret, hem manipülasyon gibi davranışlarda bulundu. Parmağındaki yüzükle yüzüme vurdu. Uyuduğum sırada evime girip ne varsa her şeyi parçaladı." dedi.</p> </div> <div class="bar"></div>

    "Terastan itmeye kalktı"

    En son ki durumda dedim ki bu iş bitsin. Terastan itmeye kalktı aşağıya kaçtım. Defalarca sahilde iş arkadaşlarımın ve çocuklarımın yanında hem hakaret, hem manipülasyon gibi davranışlarda bulundu. Parmağındaki yüzükle yüzüme vurdu. Uyuduğum sırada evime girip ne varsa her şeyi parçaladı." dedi.

10 Aralık 2025